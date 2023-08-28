中部人注意！蘇拉颱風逼近、空品短期恐惡化　環境部籲民眾勿外出

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環境部說明，每年秋冬季節時，無論是位於東北季風尾流弱風區的中南部地區，或是冷高壓南下大環境風場轉東風時位於背風側的西部地區，都會因為擴散條件不佳而導致空品惡化。
環境部表示，目前雖然還是夏季，但由於蘇拉颱風是從西太平洋海域逐漸朝西向台灣前進，在接近過程中大環境風場會呈現東風狀態，導致台灣西半部地區成為背風區，加上下沉氣流影響，整體擴散條件變差，臭氧累積可能造成短時間空氣品質變差的狀況。
而臭氧對呼吸系統具刺激性，因此環境部也特別提前將相關訊息通知各地方政府及台電公司，預防性的針對工廠、燃煤電廠要求適時降載減排，堆置場等逸散污染源加強覆蓋，以及提醒民眾在空品不良與颱風期間儘量避免外出。
環境部表示，雖然颱風帶來風雨期間一般空氣品質都不會太差，但在風雨來臨前可能會有短時間、局部地區空氣品質變差的狀態，因此提醒民眾可多利用環境部空氣品質監測網或下載「環境即時通」手機APP，隨時掌握所在地區的空品狀況，適時採取防護措施。
目前正值農曆7月，近幾天已有許多民眾開始普度拜拜，環境部呼籲普度時應注意室內空氣流通，並且可採取紙錢集中、以功代金、以米代金等更環保之祭祀作法，減少香支、金紙及爆竹使用量，共同減少空氣品質的負荷；風雨過後，更要落實「巡·倒·清·刷」對付病媒蚊四絕招，一起來防堵登革熱發生。