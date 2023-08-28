女星爆「地下戀」私密細節！3線索直指王嘉爾 手寫情書曝光
29歲香港女星Katrina（陳珮欣）在綜藝節目《晚吹 - 戀講嘢》分享18歲與國際巨星交往的甜蜜故事，3大線索直指韓團GOT7成員王嘉爾（Jackson），包括「IG追蹤人數是主持人的50倍」、「唱歌的」、「海外娛樂公司受訓」，尷尬的是同場嘉賓郭奕芯爆料這位巨星曾和自己朋友玩一夜情，疑似和Katrina交往時間重疊。
記者羅凌筠/綜合報導
Katrina透露她和巨星前男友都是讀國際學校，男方一開始透過MSN猛追，後來他告訴Katrina要去「第2個國家受訓」，開啟2人遠距離戀愛，由於男方的經紀公司有禁愛令，只能趁睡前和Katrina偷偷SKYPE，聊天內容不外乎是吐苦水，說學韓文很辛苦，練唱歌壓力很大，有次還問：「我有些朋友整容，我要不要也整？」被Katrina阻止：「本身就不差，沒必要整。」
男方還被爆料談戀愛很老套，有次他在練習生時期回來香港，因為想念家鄉食物，和Katrina約會吃牛腩麵，Katrina怕口氣不好吃了一塊口香糖，突然被男方突襲親吻，嘉賓腦補：「然後妳問他要不要口香糖，他就說要妳嘴巴裡那塊？」Katrina羞認：「類似這樣。」她也公開男方情書，他用韓文寫下：「不好意思，無法常常回妳訊息，我愛妳，真的。」
其實在男方出道後回香港，還有繼續約Katrina見面，Katrina覺得2人不會有將來，所以沒有赴約，後來被男方取消追蹤，也就漸行漸遠，嘉賓郭奕芯爆料這個男生她也認識，在她17歲時跟朋友唱KTV，這個男生也來了，隔天她的朋友自爆與這個男生「做了很親密的舉動」。而根據IG追蹤人數這條線索，王嘉爾IG擁3200萬粉絲，差不多就是主持人郭嘉駿（193）粉絲數59萬的50倍，對此，王嘉爾方尚未回應。