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核處理水烏賊戰？中國稱駐日使領館也遭電話騷擾

▲日本國內及駐中國機構近來接連遭到中國民眾電話騷擾後，中國駐日大使吳江浩今天被日方召見時聲稱，中國駐日使領館近日「接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾」，為此提出「嚴正交涉」。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲日本國內及駐中國機構近來接連遭到中國民眾電話騷擾後，中國駐日大使吳江浩今天被日方召見時聲稱，中國駐日使領館近日「接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾」，為此提出「嚴正交涉」。（圖／翻攝自中國外交部官網）

文／中央社

（中央社台北28日電）日本國內及駐中國機構近來接連遭到中國民眾電話騷擾後，中國駐日大使吳江浩今天被日方召見時聲稱，中國駐日使領館近日「接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾」，為此提出「嚴正交涉」。

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日本福島核處理水24日排海後，日本國內部分政府機關機構、企業、商家紛紛接到中國民眾撥打越洋電話騷擾，內容幾乎都是藉翻譯軟體表達的蹩脚日語，甚至中文髒話，且有來電顯示的截圖為證，日方已為此公開表達不滿。

中國駐日本大使館傍晚以答記者問名義發布消息，指日本外務事務次官岡野正敬下午約見吳江浩，提到上述內容。但直到目前為止，館方、中國官方乃至媒體並未提出中國駐日使領館被日本民眾騷擾的相關證據。

根據這項發布，吳江浩仍向岡野正敬堅稱，日方不顧國內外強烈質疑和反對呼聲，執意啟動福島「核污染水」排海，給全球海洋環境和全人類健康安全「帶來巨大風險隱患和不可預測危害」，引發包括中國在內國際社會強烈憤慨。

吳江浩又說，日方（核處理水）排海在道義、科學和法律上「都存在嚴重問題，應立即停止這一錯誤行為」，以真正負責任的態度與周邊鄰國誠實溝通，接受國際社會嚴格監督，切實採取科學、安全、透明的方式處置「核污染水」。

根據發布，吳江浩就中國駐日本使領館「遭受滋擾」提出「嚴正交涉」，聲稱近日中國駐日使領館「接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾」。中方「敦促日方依法處置」，確實保障中國使領館館舍、人員及在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。

發布提到，針對日方提及駐中國外交機構和在中國公民安全等問題，吳江浩表示，中方將繼續依法保障日本駐中國使領館安全和在中國日本公民合法權益。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1120828

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