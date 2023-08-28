郭台銘宣布獨立參選總統　賴清德聞記者提問笑而不語

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而賴清德在活動中致詞提及，強調領有身心障礙證明的人口約占了總體人口的5%，如何妥善照顧身心障礙者是必然要面對的問題，自己會抱著行公義、存憐憫，與謙卑的心，來和大家共同合作，一起努力，將台灣建構為適合每一個人生活的幸福國度。
賴清德說，台灣是民主國家，民主意即「人民作主」，而國家的主人就是島上的2350萬人，所以讓每一個人都能在這片土地上自在的生活，政府責無旁貸。更當場承諾，未來若有機會當選總統，將定期與各社福團體召開會議，檢視政府做的不夠完善之處，以確保每個團體的心聲都能被聽見，所提出的做法也能被具體實現。
賴清德指出，一個偉大的國家，並不在於人口有多少，也不在國防武力有多強，而是「文明有多進步」，除了民主自由的體制，當中更包含能不能讓每一個國家的主人能在這片土地上自在生活，能夠給予身心障礙者必要協助，使之得到政府的支持與尊重，進而認為自己同是國家的主人。
賴清德說，賴清德說，經過多年努力下，《社會福利基本法》已經通過，未來自己除了加強落實，也將對貧窮的定義有所檢討，才有可能照顧更多的人。最後也回憶起擔任台南市長時，協助弱勢家庭經驗，強調不管經濟進步到什麼程度，一定仍有許多需要幫助的人。身心障礙的朋友遭遇到許多困難，他很高興有機會能幫助他們，希望國家能愈來愈好，社會愈來愈祥和與安定。
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