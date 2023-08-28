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特企／青年找工作免驚　中彰投分署教青年善用政府資源有撇步

▲青年善用政府資源找工作有撇步。（圖／勞動力發展署中彰投分署）
▲青年善用政府資源找工作有撇步。（圖／勞動力發展署中彰投分署）

本報訊

青年就業不迷惘，投資青年就業方案來幫忙！時值畢業季進入尾聲，勞動力發展署中彰投分署今年截至7月培訓超過5千名青年，協助超過2萬名青年就業。還沒找到理想工作的青年也免驚，該分署針對「在學」、「社會新鮮人」、「待業中」或「在職」不同階段青年，精選勞動部6項職業訓練計畫和5項就業促進補助計畫，不管是想培養一技之長的青年，還是想直接就業或創業的青年，均有量身打造的可運用資源，只要懂得運用就業不是困難，歡迎青年多加運用。

中彰投分署劉秀貞分署長表示，青年失業率一直是各國關注的焦點，勞動部為促進青年就業，於今年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，提供青年多元的就業促進方案，分署是一線服務執行單位，在服務過程中，發現常有青年對這些資源計畫一知半解，本次精選11項青年資源計畫，透過簡易圖表進行分類，讓更多青年一目了然方便運用。 

參加缺工獎勵計畫的力重，高工肄業打過不少短工，3年前26歲的他，不知未來人生方向，向員林就業中心埔心台求助，就服員評估當地有許多製造廠缺工，可即時上工且可學一技之長，力重也願意邊做邊學，於是開立「特定行業就業獎勵」推介卡，媒合友善廠商金大展工業公司CNC電腦銑床技術員。力重今年已經開始帶領新進員工，要幫老闆把專業與經驗傳下去。該公司董娘涂群美表示，中分署推薦的員工向來很有口碑，所以公司有近半數員工是由中分署推介，很願意公私協力幫助青年學專長促就業。

23歲的陳靖大學化材系畢，只有在學打工經驗，想累積實戰經驗的他，報名參加提供工作崗位訓練的青年就業旗艦計畫，經媒合到台氟科技股份有限公司擔任化學工程技術員，經9個月完整訓練後轉正為製程副工程師，因工作積極且表現良好獲得加薪機會，陳靖表示很高興選擇參加職訓計畫。

中彰投分署鼓勵想就業青年勇敢踏出第一步，各就業中心及所屬鄉鎮就業服務台會針對個人需求提供客製化專人協助，本次精選職業訓練和就業服務相關補助計畫資訊均可上網查詢。

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