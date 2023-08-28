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新台幣升翻貶收31.874元！但要見32元也難　專家解析關鍵力量

▲新台幣兌美元今（28）日升翻貶收在31.874元，不過，市場認為在央行力守下，新台幣不會貶破32元。（圖／永豐銀行提供）
▲新台幣兌美元今（28）日升翻貶收在31.874元，不過，市場認為在央行力守下，新台幣不會貶破32元。（圖／永豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

在市場解讀美國聯準會（Fed）主席鮑爾演說「鷹中帶鴿」，新台幣兌美元今（28）日開高走低，終場收31.874元，貶值2.4分，台北外匯經紀公司成交量8.3億美元。不過，專家認為，在央行有意守住32元關卡，加上步入出口旺季，人民幣也有反彈，新台幣再貶空間有限，目前看是不會貶破32元，反而想要將獲利了結出脫美元的人，現在「31.8元、31.9元是很漂亮的價格」。

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在美國聯準會主席鮑爾發表演說後，市場對9月利率決策會議的預期變化不大，維持利率不變機率較高，變化較大的是11月，預期升息機率突破5成，由於本周美國將公布最新就業數據，包括PCE物價指數及就業數據，市場認為若經濟數據穩定，11月確實很可能再升息1碼，而且到明年4月之前應都不會降息，美元指數在104也獲得支撐。

也由於市場將焦點轉向美國即將公布的PCE物價指數及就業數據，亞洲主要貨幣兌美元陷入盤整，韓元今日小升收1323.40兌1美元，日圓兌美元則在146.55附近震盪，離岸人民幣兌美元則貶破7.3價位，而新台幣兌美元在開升後，下午也開始翻貶，終場收31.874元，小貶2.4分。

至於新台幣「32元」危機解除了嗎？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受 《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前新台幣已貶到相對低點，尤其步入出口旺季，台灣出口最差的情況應該已經過去，加上中國即便降息，人民幣也沒再貶下去，反而有觸底反彈跡象，離岸人民幣守住7.35兌1美元價位，也會牽動新台幣表現。也有匯銀人士認為，在台灣央行有意守住32元整數關卡之下，新台幣再貶有限，目前看來應該是不會貶破32元。

也因為新台幣兌美元在相對低點，不少人在美元定存到底期，也在猶豫要換回新台幣還是續存美元定存？對此，陳有忠表示，要看每個人的資金規畫，若沒有新台幣資金需求，建議可以續做，而且要選擇1年期以上，並選固定利率鎖住高利，但若未來半年有新台幣資金需求，市場預期新台幣再貶有限，他也認為，「31.8元、31.9元是很漂亮價格」。

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