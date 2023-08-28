新台幣升翻貶收31.874元！但要見32元也難　專家解析關鍵力量

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也由於市場將焦點轉向美國即將公布的PCE物價指數及就業數據，亞洲主要貨幣兌美元陷入盤整，韓元今日小升收1323.40兌1美元，日圓兌美元則在146.55附近震盪，離岸人民幣兌美元則貶破7.3價位，而新台幣兌美元在開升後，下午也開始翻貶，終場收31.874元，小貶2.4分。
至於新台幣「32元」危機解除了嗎？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受 《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前新台幣已貶到相對低點，尤其步入出口旺季，台灣出口最差的情況應該已經過去，加上中國即便降息，人民幣也沒再貶下去，反而有觸底反彈跡象，離岸人民幣守住7.35兌1美元價位，也會牽動新台幣表現。也有匯銀人士認為，在台灣央行有意守住32元整數關卡之下，新台幣再貶有限，目前看來應該是不會貶破32元。
也因為新台幣兌美元在相對低點，不少人在美元定存到底期，也在猶豫要換回新台幣還是續存美元定存？對此，陳有忠表示，要看每個人的資金規畫，若沒有新台幣資金需求，建議可以續做，而且要選擇1年期以上，並選固定利率鎖住高利，但若未來半年有新台幣資金需求，市場預期新台幣再貶有限，他也認為，「31.8元、31.9元是很漂亮價格」。