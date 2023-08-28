特企／波多野結衣、大槻響15週年見面會　限量50名享甜蜜特權

本次15周年粉絲見面會預計在台灣停留四天，兩位女神也透漏非常期待與台灣的粉絲見面，這次將帶給大家許多的福利回饋，推出限量50名白金VVIP與數量稀少的金卡VIP限量名額，女優在見面會中將與粉絲有更多互動遊戲，與令人無限幻想的甜密接觸，為了滿足粉絲等待五年的期待，特別安排白金VVIP與女優貼身用餐，享受男友視角的沈浸式體驗，見面會也與公益單位「財團法人流浪動物之家基金會」合作，將部分收益投入公益，實現波多野結衣與大槻響回報台灣的心願。
日本女優波多野結衣在台擁有超高人氣並有「暗黑林志玲」之稱，2019年與閨密大槻響一同來台與粉絲歡慶出道10周年，體驗了台灣的釣蝦文化、手做鳳梨酥等道地活動，之後因新冠肺炎肆虐，雙姝已超過四年沒有來台灣的公開行程。近日兩大女優再度「合體」，火辣推出女性格鬥主題寫真作品後，肉搏激戰畫面再度登上新聞熱搜，在台灣粉絲心中已是超越女優的女神形象。
「波多野結衣 大槻響15週年見面會」 將於9月24日(日)晚間在西門町WESTAR舉行，8月29日(二)中午12點於KLOOK售票平台全面啟售，限量700位入場名額，想念波多野結衣與大槻響的粉絲們絕對不能錯過，票價等更多相關詳情可洽活動官方粉絲專頁。
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