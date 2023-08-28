新北議會三讀通過「囤房稅」 9月1日生效、市庫增加5.3億元稅收
新北市議會臨時會今（28） 下午召開三讀議案第二讀會，針對目前唯一六都沒有「囤房稅」的縣市，在多數藍綠議員無異議情況下，最後在下午5時30分議程結束前三讀通過新北市房屋稅徵收率自治條例修正草案，將3戶以下數自住房屋稅率維持在1.2％，第4房起採差別稅率，1戶1.5％、2戶2.4％，3戶以上最高3.6％，預計可增加5.3億元稅收，並於9月1日公告生效施行。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，行政院已經拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，房屋稅將改採全國歸戶，將現行非自住稅率提高2％至4.8％，然這一切都尚未進行實質的討論與審議，若需等到全國歸戶統一法稅率實非民眾之福，民進黨黨團為了實現居住正義承諾，堅持新北市有先行通過自治條例的必要。
新北市議會國民黨團書記長廖先翔則是指出，市府這幾年已透過調整地段率及房屋核定單價的行政手段來提高房屋實際持有成本，因此新北市雖然是六都中最晚通過房屋稅修正條例的，但因實際的持有成本顯著提高，對投資客已有顯著的嚇阻效果。
廖先翔說到，在今年調整房屋稅率後，提醒下次的地段率及房屋核定單價的調整必須考量普羅大眾的的承受能力，切莫為了打投資客傷了一般市民及首購族，另也有議員提及增收的稅收，也務必用於居住正義，讓弱勢族群在本次的稅率調整後也能有直接的受益。
新北市政府財政局長陳榮貴在備詢時也說到，新北市去年房屋稅收根據財政部資料約140億，草案通過後預計可增加5.3億元稅款，將會用於落實「居住正義」，如編列房屋租金補貼、補助社宅興建等。