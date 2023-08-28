2023屏東涼夏祭登場　抓住炎夏尾巴涼一波

屏東縣政府即將推出令人矚目的全新品牌活動 「2023屏東涼夏祭」，於9月2日至3日下午2時至晚間9時，在屏東縣民公園震撼登場。首次呈現絕對令人驚豔的COOL冰品市集，邀請眾多當地冰品店家一同參與，並穿插多項引人入勝的活動，包括緊張刺激的「呷冰大賽」、趣味盎然的「涼夏小遊戲」、回味無窮的「冰紛好時光」，讓你感受道地古早味冰品，還有壯觀的七米高「巨型剉冰機」、精彩的魔術秀、迷人的泡泡秀，以及9月2日晚間的極致視覺盛宴「夏祭煙火秀」，充滿魔幻的氛圍將令人畢生難忘。
記者莊全成／屏東報導
其中，受到廣大關注的「呷冰大賽」報名已達近九成，最快完成挑戰更有機會贏得高達5000元的豐富獎金。屏東縣政府誠摯邀請全國民眾一同加入，在這個盛夏最後的時光中，共同創造最清新、最愉悅的回憶。
縣府交旅處表示，「2023屏東涼夏祭」特別邀集屏東本地特色冰品店家，呈獻一場冰品的饗宴。現場匯集了傳統剉冰、精緻雪花冰、美味冰淇淋等多樣特色冰品，讓您大快朵頤，挑戰您的味蕾。此外，活動也設有適合各年齡層的親子活動，親子們可一同參與有趣的「涼夏小遊戲」、神秘的「奇幻魔術秀」，以及夢幻的「泡泡秀」。屏東縣民更可以在「冰紛好時光」中穿越時光隧道，踏入「故事冰菓室」，沉浸在文化故事的海洋。不容錯過的還有每日限量500份的「集冰卡」活動，只要集滿三家不同攤位，即可獲得精美紀念品。
此外，現場獨特的「巨型剉冰機」更是一大亮點，將經典古早味剉冰放大到極致，七米高的剉冰機透過特效噴霧，為您打造出真實的冰品製作場景，每個人都難以抵擋的必拍打卡之處。
無論您是冰品愛好者，還是尋求消暑娛樂的旅行者，「2023屏東涼夏祭」都將是您盛夏的不二選擇。帶著家人、朋友，一同投入這場冰涼歡樂的夏日派對吧。