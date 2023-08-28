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這國仍是最愛！國人未來2年規畫5次海外旅遊　每趟打算花7.27萬

▲Visa旅遊意向調查結果發現，國人未來2年平均打算安排5次海外旅遊，每次旅遊支出7.27萬元，熱門旅遊地6成仍最愛日本。（圖／NOWnews資料照片）
▲Visa旅遊意向調查結果發現，國人未來2年平均打算安排5次海外旅遊，每次旅遊支出7.27萬元，熱門旅遊地6成仍最愛日本。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

疫後旅遊帶動暑假後旺季持續延燒，根據Visa今（28）日公布最新全球消費者旅遊意向報告指出，台灣人未來2年平均將安排5次海外出遊，每人每趟6天5夜的旅費平均支出約7萬2700元，相較2020年疫情前的旅遊花費攀升34%。不過，調查也發現，不同世代旅遊習慣大不同，「Z世代」、「年輕家庭」及「高資產族群」分別以遊程CP值、預排行程及住宿品質為海外旅遊首要考量。

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根據調查結果顯示，台灣人海外旅遊熱門地點仍聚焦亞太地區，6成的台灣人最青睞日本，奪下最愛旅遊地的寶座，接著為南韓（13%）、中國大陸 （13%）、澳洲（10%）、泰國（9%）、香港（7%）；歐美地區則以法國（7%）、加拿大（6%）最受歡迎。

值得注意的是，Z世代的大學生與社會新鮮人對小眾旅遊地頗具熱情，在亞太地區以外，有7%的Z世代消費者選擇到巴西旅遊，埃及（4%）、安哥拉（4%）等地也登上Z世代旅遊熱門榜。

Z世代消費者出遊時在意CP值，在選擇旅遊地時，受預算因素影響高達40%。同時，Z世代也相較於其他族群更注重行程彈性、追求自由度。不僅預訂行程的比例較低，也經常到旅遊當地才搜尋相關資訊。在資訊管道的選擇上，仰賴旅遊比價平台與論壇網站的比例也比其他族群高出7%。

與崇尚自由的Z世代相反，帶著12歲以下小孩同遊的年輕家庭，傾向預先安排好遊程，59%會預先查詢當地交通、事先蒐集景點活動資訊、預訂住宿（54%）與用餐（35%）。旅遊套裝行程也受到消費者青睞，平均有1成以上消費者選擇跟團，其中比例最高為年輕家庭（14%），可見年輕家庭對於旅途流暢的重視度。

至於年收入超過台幣230萬元的高資產族群對旅遊體驗要求高，偏好具當地特色的飲食（64%），更有超過4成習慣旅遊出發前先預訂好餐廳（43%）。同時，高資產族群比一般消費者更講究住宿條件，選擇入住飯店比例達77%，也偏好四星級以上的住宿（52%）及飯店設施（41%）。

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