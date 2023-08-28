這國仍是最愛！國人未來2年規畫5次海外旅遊　每趟打算花7.27萬

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值得注意的是，Z世代的大學生與社會新鮮人對小眾旅遊地頗具熱情，在亞太地區以外，有7%的Z世代消費者選擇到巴西旅遊，埃及（4%）、安哥拉（4%）等地也登上Z世代旅遊熱門榜。
Z世代消費者出遊時在意CP值，在選擇旅遊地時，受預算因素影響高達40%。同時，Z世代也相較於其他族群更注重行程彈性、追求自由度。不僅預訂行程的比例較低，也經常到旅遊當地才搜尋相關資訊。在資訊管道的選擇上，仰賴旅遊比價平台與論壇網站的比例也比其他族群高出7%。
與崇尚自由的Z世代相反，帶著12歲以下小孩同遊的年輕家庭，傾向預先安排好遊程，59%會預先查詢當地交通、事先蒐集景點活動資訊、預訂住宿（54%）與用餐（35%）。旅遊套裝行程也受到消費者青睞，平均有1成以上消費者選擇跟團，其中比例最高為年輕家庭（14%），可見年輕家庭對於旅途流暢的重視度。
至於年收入超過台幣230萬元的高資產族群對旅遊體驗要求高，偏好具當地特色的飲食（64%），更有超過4成習慣旅遊出發前先預訂好餐廳（43%）。同時，高資產族群比一般消費者更講究住宿條件，選擇入住飯店比例達77%，也偏好四星級以上的住宿（52%）及飯店設施（41%）。