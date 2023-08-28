圍棋／蘇聖芳指控性騷擾、欠薪與霸凌！國訓中心、體育署都回應了

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圍棋協會日前聲明全文：
本會為亞運主責單位，海峰棋院僅出借訓練場地，與亞運日常訓練、管理無關，本會在此為海峰棋院所帶來之困擾表達歉意。
總教練周俊勲已在日前先行請辭，並得本會准辭。本會強調，事實真相仍留待司法與公正機關進行調查，並以調查結果為主，本會不再做任何回應。
針對有媒體報導蘇姓女棋士指控亞運國家隊於訓練期間遭到不良對待，本會已深入了解，並詢問相關人士，並無查到指控之情節，為以正視聽，若再有不實之指控，本會將保留法律追訴權。
基於查明事實真相之立場，也保護棋士之權益，本會呼籲蘇姓女棋士盡快與本會聯繫，以釐清事件經過。本會未來必將站在保護棋士的立場，提供必要的協助，並做妥善的處置。
針對蘇聖芳指控，體育署做出3點回應，分別如下：
1.體育署對於性騷擾及霸凌案件的立場是「暴力零容忍，毋枉毋縱！」
2.體育署已請國訓中心與圍棋協會持續聯絡並關懷蘇選手，進一步釐清真相。
3.同時也督導國訓中心依性騷擾防治法，採取立即有效的糾正及補救措施，並提供蘇選手協助。
國訓中心也說明，本月15日接獲蘇聖芳投訴後，隨即商請輔導亞運圍棋運動的訓輔委員會同中華民國圍棋協會，赴培訓地點海峰棋院關心，並依「培訓隊性騷擾申訴事件處理流程」，積極連繫蘇姓選手鼓勵其提出申訴，目前尚待蘇聖芳回復。
蘇聖芳指控的欠薪部分，國訓中心表示，蘇聖芳所指應是「2月份生活零用金」，國訓中心核發培訓隊選手生活零用金，皆依選手實際在訓天數核算，依中華民國圍棋協會112年2月9日以中華圍棋協字第007號函報國訓中心，蘇聖芳身體不適，自112年2月8日起歸建，國訓中心依規定按其實際在訓7日（112年2月1日至2月7日）核發生活零用金，費用皆依規定核發，並無欠薪情事。