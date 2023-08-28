王思佳避談老公Joe「真實職業」！小S逼問3次崩潰：到底多神祕
女星王思佳今年5月曾陷入「假包風波」，她逐漸從爭議中走出，近日和老公Joe一起登上小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，但兩人在節目中被小S頻頻逼問Joe的職業，夫妻倆卻口風超緊，完全不透露半點風聲，讓小S崩潰直呼：「到底是一個多神祕的人啊？」
記者賴禹妡/綜合報導
王思佳在節目《小姐不熙娣》中透露，當初她會開始經營YouTube頻道，全是因為老公的關係，當時Joe力勸她走出舒適圈，隔天還直接將頻道Logo設計好交給她，連攝影團隊都幫忙找好，讓原本嫌麻煩的她也只好開始著手經營，最後頻道大受歡迎。
小S聽完好奇地問Joe：「你到底是做什麼的啊？」Joe隨後看著王思佳露出笑容，王思佳幫忙解釋：「他就是上網去下載那個軟體。」小S見夫妻倆沒有正面回應，忍不住直言：「到底是一個多神祕的人啊？死不跟我們講啊。」一旁的派翠克也跟著喊：「問不出職業，方向也不知道。」
小S接著追問：「是工程師嗎？」王思佳表示：「他不是，就他也不是學這種電腦專業。」她還被節目組打上「迴避」2字，讓眾人直呼口風超緊。小S只好再問：「投資者對不對？各種投資對不對？」王思佳僅含糊地回答：「就之類的。」最後還被來賓笑虧：「（聊了）40分鐘我們對Joe一無所知。」只知道Joe工作時會在上海及歐洲兩地忙碌。