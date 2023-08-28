蘇拉颱風最新路徑曝！台灣仍未安全下莊 專家揭主因：宛如走鋼索
今年第9號蘇拉颱風預測路徑不斷修正，強度也持續增強，目前海上警報預估今日深夜（23時30分）至明日清晨之間發布。今（28）日晚間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就分享最新的歐洲模式系集圖，並說「(台灣)離安全下莊，還差一點，在機率還不是零的前提下，先不要完全放鬆」。
記者潘毅/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」據最新的歐洲模式系集圖，指出蘇拉颱風整體路線，已經比前兩天西修不少，「但過了周三（30日）之後的預報，還是頗為發散，還沒完全定音，偏西走向廣東的預測變多，但中心貼近台灣的路線，也還是不少。」
粉專也表示，這樣的狀況就會顯得有些尷尬，「因為蘇拉是小型颱風，風雨非常集中核心，核心附近非常強，卻又很小，核心內狂風暴雨，但遠離核心感受很小，所以中心與陸地的實際距離很重要。」
據目前的預報路徑，蘇拉颱風的核心是剛好擦過去，風雨最大的是恆春、屏東、台東，但這預報宛如走鋼索，稍微貼陸一點，南部、花蓮風雨更明顯，但若能再遠一點，不排除全部驚險逃過，因此專家也表示：「差一點，就差很多，在機率還不是零的前提下，先不要完全放鬆哦」。