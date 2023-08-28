王淨遭傳「靠媽媽人脈」狂接戲！她罕動怒發聲：抹煞我7年的努力
25歲新生代女演員王淨長相甜美且氣質空靈，曾憑藉電影《返校》獲得第22屆台北電影獎最佳女主角。近幾年王淨在戲劇圈相當活躍，沒想到卻被謠傳是靠關係獲得工作，讓她今（28）日罕見在IG動怒直呼：「『資源好、人脈廣』這六個字就可以抹煞掉七年的一切嗎？」
記者賴禹妡/綜合報導
王淨今日在IG限時動態發出長文，她坦言出道以來時常被誤會媽媽是電視台主管，她透過家裡關係得到工作等謠言，但她的媽媽是從事醫療業，且若不是因為她在演藝圈，家裡從來不看電視。王淨指出，她和其他演員一樣，都是經歷拿到企劃案、見導演、試鏡，最後才知道有沒有拿到角色，她也有許多沒試鏡上的角色，或想挑戰卻沒得到的劇本，「所以，我就問，何謂資源？何謂人脈？」
王淨表示，她不否認自己是個幸運的人，一路走來有愛她的人、導演及恩師陪伴左右，但她得到每一份工作絕非是透過任何人或關係，她也明白作為藝人要被放大檢視，「只是這實在太荒謬、而且太久了」。
王淨直言，「我不知道這種惡意的揣測是從哪裡來的？如果是因為我戲演太多的話，那搜哩（抱歉），之後還會更多，因為我才25歲，距離我要息影真的還要好幾年，所以麻煩你們再忍忍」，她也知道身邊親友會一如既往地要她別想太多，但她對於這些沒來由的惡劣謠言不想再忍氣吞聲。