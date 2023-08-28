郭鬼鬼辦試膽大會「報數卻多一人」！遇靈異事件：結束就去拜拜
街頭籃球教主Hot Sauce所主導的美國最強街頭籃球隊Court Kingz睽違八年再次來台，全世界最頂尖的花式街頭籃球隊伍花式灌籃高手「Jumpin Joe」昨（27）日現身台北新生高架橋下籃球場，雪乳戰神郭鬼鬼受邀到場，也因為正值鬼月，郭鬼鬼聊到在學生時期有學長因為壓力太大選擇在籃球場上離開人世，因此也有「空中飛人」傳言出現在學校籃球場邊，豈料某次她與同學舉辦迎新試膽大會，結果工作人員點名報數時竟多出一個人，還有人看見多出來的那位就是傳言中的空中飛人學長，嚇得所有人結束後就一起去拜拜。
記者郭佩蓉/綜合報導
活動總召動漫歌手許君君，號召郭鬼鬼、歌手小迪、阿攀、啦啦隊女神凱伊、百萬人氣女神布丁等近百位網紅前來朝聖「觸地即燃」的魅力，見證國際性的花式街頭籃球交流。球星Court Kingz也表示，太愛台灣了，希望疫情過後能夠每年安排來台灣的行程，也期待能與更多台灣球員、民眾交流。
籃球場邊，凱伊、布丁、郭鬼鬼剛抵達球場，隨即被球迷粉絲包圍，化身人形立牌，足足拍了一個半小時的合照，凱伊說，滿滿的人潮，我只能看見球星的頭而已。活動總召許君君也特別情商女團退役的歌手小迪、阿攀，擔綱這次的活動主持人，將全場氣氛炒到最高點。
由於正值鬼月期間，郭鬼鬼也聊到跟籃球場有關的靈異事件，他說在學生時期，適逢比賽競技啦啦隊期間，有位學長就因為扛不住比賽的壓力就選擇在籃球場上離開人世，從此就傳言有「空中飛人」會出現在學校籃球場附近；有回郭鬼鬼與同學一起舉辦迎新活動「校園試膽大會」我們身為學長姐，都會躲在校園各處，扮鬼嚇新進的學弟妹，但期間就出現無人的教室，窗戶會自動開啟，工作人員點名報數時竟也多出一個人，最後還是有同學看到多出來的那一個人，就是傳言中的「空中飛人」學長，回來看大家，嚇得所有人結束後就一起去拜拜。