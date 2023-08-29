8成3上班族遇職場霸凌！平均忍氣吞聲20.5個月　4大處理方式曝

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至於在職場上被霸凌時上班族會怎麼處理？調查發現最多上班族會採取吞忍／不想把事情鬧大60.7%，其次才是提出離職／另謀高就51.8%、先搜集證據備而不用25.3%，如果被霸凌的是同事，調查中有6成上班族會選擇挺身而出，剩下4成則因為擔心自己也被霸凌、怕被貼標籤、與我何干、跟同事不熟等理由選擇袖手旁觀。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，職場霸凌指的是在工作場所發生，藉由權力濫用與不公平的處罰所造成的持續性的冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為，使被霸凌者感到受挫、被威脅、被羞辱、被孤立及受傷，進而折損其自信並帶來沈重的身心壓力。最常見的包括肢體暴力、心理暴力、言語暴力、性騷擾四類，這些行為在法律上都被視為不法侵害，雇主需要負擔預防責任，包括民法、職業安全衛生設施規則都有相應的條文，顯示雇主對於不法侵害責無旁貸，加害者更需要背負刑事責任。
曾仲葳表示，職場暴力除了包括上司對下屬的欺凌之外，也可能來自權力對等的同事、客戶等，因為績效、生計掌握在對方手中，導致多數上班族選擇隱忍，調查顯示，上班族在受到霸凌的工作上平均會待20.5個月，也就是忍耐將近2年的時間，才會離開。而女性則更容易因為階級、體力及性別刻板印象遭受歧視、騷擾而成為職場霸凌的受害者。
事實上遇到霸凌對於身心的傷害巨大，曾仲葳指出，因此《勞基法》第14條中，就列出勞工得不經預告終止勞動契約的條件，其中與霸凌相關的包括，第二款雇主、雇主家屬、雇主代理人對於勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為者、第三款契約所訂之工作，對於勞工健康有危害之虞，經通知雇主改善而無效果者、第六款雇主違反勞動契約或勞工法令，致有損害勞工權益之虞者。
曾仲葳建議，在實務上了勞工除了尋求其他同事的支持，還可以聯合霸凌者向工會、福委會、人力資源部門投訴，同時以錄音或錄影的方式記錄霸凌者的行為作為證據，選擇姑息養奸，只會讓霸凌的狀況越演越烈。