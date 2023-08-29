開學苦哈哈！大學生平均揹34萬學貸　91.2%計畫打工創新高

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調查顯示，接下來在開學後，合計有91.2%大學生「有計畫」在新學期打工，比例不但高於去年的90.1%，更創下10年以來新高；有52.3%「有計畫」在新學期接家教，比例與去年相同，仍是6年以來「次高」水準。
若選擇「打工」的話，又想要從事幾份工作呢？其中有40.9%的大學生想打「一份」工就好；剩下59.1%則規劃打「兩份（含）以上」的工。
在可複選狀況下，大學生在新學期打工的主因，分別為「賺生活費」（61.5%）、「籌學費」（58.1%）、「家中有貸款、負債壓力」（50.5%），以及「單純想存錢」（41）、「想補貼家用」（34.7%）。
如果有計畫開學打工，選擇職缺時，在可複選狀況下，最主要的考量有「薪資水準的高低」（62.5%）、「離家或學校的距離」（56.8%）、「工作時段」（47.7%），以及「工作時間的長短」（46.8%）、「工作環境是否安全」（39.2%）。
平均而言，一個月「最多」安排64.2小時來打工，換算下來，等於學生打工族想利用非上課、唸書時間，一天再工作約2個小時；這當中甚有9.5%的學生，每月想上工「100小時（含）以上」。大專生期望每個月能夠賺到23,596元，甚至有少數5.7%的人，目標是月入「5萬塊（含）以上」。
對於「半工半讀」的學生來說，還要擔心求職陷阱、糾紛，本次調查就顯示，仍有33.6%的人透露，曾經遭遇過「雇主未依法投保勞保」的情況；還有44.3%則表示，曾經遭遇過「低於基本工資」的情況。這其中又有45.4%的人，自認自己的角色比較像打工族、家教族，而非單純學生身份。
由於過著工讀生活，不免要投入時間、精神、體力，甚至可能影響作息，因此也有30.7%的學生透露，曾經為了打工或家教「翹課過」；還有43.1%的人坦言，曾為了打工或家教，結果「影響到學業成績而變差」。
據yes123求職網的調查，對於「半工半讀」這件事情，有49.2%的學生認為，自己的父母或長輩是「偏向支持態度」；32.2%屬於「中立態度」；剩下的18.6%屬於「偏向反對態度」。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，顯見有越來越多大學生，必須為了家庭經濟狀況，過著「半工半讀」的生活，特別是碰上「通膨時代」，以及低度經濟成長的大環境，導致「開學打工或當家教」意願再創新高。
楊宗斌更憂心指出，大專打工族若想兼顧功課，不但有難度，特別是屬於弱勢家庭的學生，甚至可能被迫考慮休學，暫時放下學業，先投入職場來分擔家計，同時大部分可能選擇「非典型就業」模式，一次要兼任好幾份工作。