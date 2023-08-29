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開學苦哈哈！大學生平均揹34萬學貸　91.2%計畫打工創新高

▲人力銀行今（29）日發布調查，91.2%的大學生開學計畫打工，學貸族平均揹負34萬元。（示意圖／取自Shutterstock）
▲人力銀行今（29）日發布調查，91.2%的大學生開學計畫打工，學貸族平均揹負34萬元。（示意圖／取自Shutterstock）

記者李琦瑋／台北報導

即將開學，面對通膨時代，生活開銷持續增加，大學生為了分擔家計，開始忙著找打工、家教機會，人力銀行今（29）日發布「開學打工家教與生活雙壓調查」，44.7%大學生是學貸族，平均負擔金額高達34.1萬元；為賺生活費、籌學費等，今年有91.2%大學生開學計畫打工、創10年新高。

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據yes123求職網調查顯示，44.7%的大學生透露，目前「有揹負」就學（助學）貸款，且平均負擔金額高達34.1萬元；「學貸族」估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作5.8年，才有可能還清全部的學貸，換算下來，等出社會以後，每個月約略要還4,899元；若以日前的調查數據估算，今年新鮮人領的起薪，平均值為29,773元，因此預計離開校園、進入職場時，需要11.5個月，大約就是1年完全「不吃不喝」，才能還完學貸。

調查顯示，接下來在開學後，合計有91.2%大學生「有計畫」在新學期打工，比例不但高於去年的90.1%，更創下10年以來新高；有52.3%「有計畫」在新學期接家教，比例與去年相同，仍是6年以來「次高」水準。

若選擇「打工」的話，又想要從事幾份工作呢？其中有40.9%的大學生想打「一份」工就好；剩下59.1%則規劃打「兩份（含）以上」的工。

在可複選狀況下，大學生在新學期打工的主因，分別為「賺生活費」（61.5%）、「籌學費」（58.1%）、「家中有貸款、負債壓力」（50.5%），以及「單純想存錢」（41）、「想補貼家用」（34.7%）。

如果有計畫開學打工，選擇職缺時，在可複選狀況下，最主要的考量有「薪資水準的高低」（62.5%）、「離家或學校的距離」（56.8%）、「工作時段」（47.7%），以及「工作時間的長短」（46.8%）、「工作環境是否安全」（39.2%）。

平均而言，一個月「最多」安排64.2小時來打工，換算下來，等於學生打工族想利用非上課、唸書時間，一天再工作約2個小時；這當中甚有9.5%的學生，每月想上工「100小時（含）以上」。大專生期望每個月能夠賺到23,596元，甚至有少數5.7%的人，目標是月入「5萬塊（含）以上」。

對於「半工半讀」的學生來說，還要擔心求職陷阱、糾紛，本次調查就顯示，仍有33.6%的人透露，曾經遭遇過「雇主未依法投保勞保」的情況；還有44.3%則表示，曾經遭遇過「低於基本工資」的情況。這其中又有45.4%的人，自認自己的角色比較像打工族、家教族，而非單純學生身份。

由於過著工讀生活，不免要投入時間、精神、體力，甚至可能影響作息，因此也有30.7%的學生透露，曾經為了打工或家教「翹課過」；還有43.1%的人坦言，曾為了打工或家教，結果「影響到學業成績而變差」。

據yes123求職網的調查，對於「半工半讀」這件事情，有49.2%的學生認為，自己的父母或長輩是「偏向支持態度」；32.2%屬於「中立態度」；剩下的18.6%屬於「偏向反對態度」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，顯見有越來越多大學生，必須為了家庭經濟狀況，過著「半工半讀」的生活，特別是碰上「通膨時代」，以及低度經濟成長的大環境，導致「開學打工或當家教」意願再創新高。

楊宗斌更憂心指出，大專打工族若想兼顧功課，不但有難度，特別是屬於弱勢家庭的學生，甚至可能被迫考慮休學，暫時放下學業，先投入職場來分擔家計，同時大部分可能選擇「非典型就業」模式，一次要兼任好幾份工作。

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