《中國好聲音》24強李在溪出面闢謠「4點」！發文遭質疑被收買
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》近期爭議連環爆，先是流出天后李玟（Coco）生前哭訴節目組的音檔，接著又被爆節目存在金錢黑幕，讓浙江衛視為了調查節目內部問題，宣布《中國好聲音》暫停播出，而昨（27）日一名《2023中國好聲音》前24強學員李在溪在微博發文，澄清自己在參加時沒有支付任何費用，也強調沒有受到導演組粗暴對待，貼文曝光後，立即引來網友炮轟：「支付寶給你力量了吧。」
記者賴禹妡/綜合報導
李在溪昨日在微博中發文，他表示自己在24強止步，近期看到有關《中國好聲音》的爭議，他作為今年參賽選手決定出面替節目解釋。首先，他指出自己到目前為止，沒有為了上節目支付任何費用，且在盲選階段，也沒有為了兩位導師轉身而支付費用，「是金子總會發光的嘛，靠音樂說話囉」。
李在溪接著指出，他從4月參加節目至今，沒有受到導演組粗暴對待，導演組老師們都很耐心負責且專業，眾人為了呈現好的舞台一起努力，「日常也都很nice」。李在溪透露，他參加節目食宿費用都是由導演組支付，「導演組在錄製地安排了住宿，來回差旅也都是憑發票報銷了」，最後強調這一切都是在這個夏天發生的事情。
貼文曝光後，李在溪的言論卻沒說服眾人，網友們紛紛留言，「有點此地無銀三百萬」、「今年沒有不代表往年沒有，你沒有不代表別人沒有」、「為什麼今天好幾個學員都開始澄清？」、「支付寶給你力量了吧」。