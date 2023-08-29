8成3大學生經濟壓力大！專家教戰：防打工陷阱、兼顧賺錢與課業

我是廣告 請繼續往下閱讀
但實際上衡量自身能力與上課、讀書、工作時間的分配，大學生「真正計畫」打工的熱門職缺，前5名分別是「速食店人員」（32.1%）、「飲料店人員」（31.1%）、「超商店員」（30%），以及「餐廳服務生」（28%）、「學校助理」（26.7%）。
另外，共52.3%的大學生，「有計畫」在新學期接家教，其中又有44.3%表示要接「一份」家教，其餘的55.7%，屬於想要接「兩份或三份（含）以上」的家教。
對於計畫接家教的主因，分別為「工資報酬率比打工高」（78.3%）、「時間自由、具彈性」（63.1%），以及「一對一教學，工作環境單純」（52.3%）、「本身有特定學科專長」（38%）。
有計畫「接家教」，預計選擇科目的前5名為「國語、國文（中文）」（38.3%）、「伴讀、陪玩」（35.2%）、「英文」（33%），以及「數學」（29%）、「理化」（24.8%）。
預計每個月接家教的「總時數」上限，平均落在28.1小時；至於每個月收入目標，平均值則為16,177元。
有意在新學期打工、當家教的人，恐怕都是「雙重壓力」持續籠罩！共有83.7%的大學生坦言，目前「經濟壓力大」，其中又分成49.1%為「經濟壓力大，但仍可承受」，34.6%屬於「經濟壓力大，且無法承受」。
此外有64%透露，目前「課業壓力大」，其中又分成37.4%為「課業壓力大，但仍可承受」，26.6%屬於「課業壓力大，且無法承受」。
yes123求職網表示，無奈的是，除了學業、打工、家教，如果還要談愛情、玩社團，大學生的半工半讀生活，可能變成「蠟燭五頭燒」，想讓「課內與課外學分」通通及格，並找到人生的平衡點不算太容易。
調查發現，若有計畫打工或接家教，在「時間分配」上，26.3%屬於「學校社團與感情都不需要分神」；29.1%屬於「僅分神於感情」；25.8%屬於「學校社團與感情都需要分神」，算是最累的一群學生；18.8%屬於「僅分神於學校社團」。合計要再分神於「感情」的，佔了54.9%，明顯超過半數；至於要再分神於「學校社團」的，也合計佔44.6%。
若以「大學生」觀點出發，絕大多數對於半工半讀，依舊抱持著正面看法，有高達93.1%認為，這類實務經驗對於未來出社會工作，算是「有幫助」的。其中80.2%認為「在待人處事方面」；67.7%表示「在做事效率方面」；51.7%認為能提前了解產業界或職場生態；42.6%認為對未來的履歷具加分作用。
觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，身為「打工族」或「家教幫」的學生，應該謹守三「要」原則，首先要兼顧「賺錢」與「學習」的機會，透過半工半讀方式，習得一技之長，甚至培養第二專長，以及建立人際關係、累積人脈，養成良好的做事態度，平心而論，「工讀經驗」對於未來職場，確實會有加分作用。
然後要「量力而為，不忘學生本份」，在不過度影響學業的前提下，為了經濟壓力，利用課餘時間去賺外快無可厚非，但不能分神到太累，導致缺課或考試缺席「被當」。
最後要「避免打工陷阱」，像是被雇主找藉口亂扣薪，或是要求先付錢買公司產品，甚至遭言語或肢體騷擾，同時積極爭取「工作權益」：如果碰到薪資低於基本工資、未依法投保勞保、未依法給加班費等情況，必須主動向雇主反映；如果問題沒有獲得解決，就要勇敢向主管機關檢舉。