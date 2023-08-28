稱家暴是因無法修理蔡英文！楊志良晚間發聲明向「這群人」道歉

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言論一出瞬間引發各界關注，總統府也回應指出，家庭暴力等議題是受害民眾的傷痛，政府努力建構、強化社會安全網的設置，任何人對此都應嚴肅以對，但一位曾於國民黨執政時期主責全國家暴防治的首長，竟無視受害者，為了選舉口不擇言，在造勢活動中以「家暴」作為嘲諷、攻擊他人的語言，府方表達嚴正譴責，認為楊前署長應向社會大眾道歉。
對此，楊志良今（28）日晚間突然發布聲明表示，對於有經歷過家暴的朋友，因為他的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉，而且嚴厲譴責，應予推翻。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110