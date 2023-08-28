評郭台銘參戰2024　黃暐瀚：毫無影響、選舉已經結束了

稱家暴是因無法修理蔡英文！楊志良晚間發聲明向「這群人」道歉

▲前衛生署長楊志良表示，當今社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文。（圖／Nownews資料庫）
▲前衛生署長楊志良表示，當今社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文。（圖／Nownews資料庫）

政治中心/綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前在新竹造勢，前衛生署長楊志良也到場站台，不料在致詞時，楊志良竟突然表示，當今社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文，對此，總統府認為楊志良應就不當言論向社會大眾致歉，稍早楊志良發表最新聲明指出，對於有經歷過家暴的朋友深感抱歉，但蔡政府造成人民水深火熱痛苦萬分，絕不道歉。

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據了解，前衛生署長楊志良日前出席主流民意大聯盟新竹造勢，並在致詞時提到，「輕生、家暴的人越來越多，為甚麼會家暴?因為沒辦法修理蔡英文、陳建仁，那怎麼辦?只好去修理比我更弱的人，像是打老婆、打小孩。」

言論一出瞬間引發各界關注，總統府也回應指出，家庭暴力等議題是受害民眾的傷痛，政府努力建構、強化社會安全網的設置，任何人對此都應嚴肅以對，但一位曾於國民黨執政時期主責全國家暴防治的首長，竟無視受害者，為了選舉口不擇言，在造勢活動中以「家暴」作為嘲諷、攻擊他人的語言，府方表達嚴正譴責，認為楊前署長應向社會大眾道歉。

對此，楊志良今（28）日晚間突然發布聲明表示，對於有經歷過家暴的朋友，因為他的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉，而且嚴厲譴責，應予推翻。

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