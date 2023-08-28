科普「核廢水非核污水」被炒！中國爆首例開除事件　反日情緒發酵

核廢水排海頻遭騷擾！中國外交部堅稱不清楚、要日方反思自私行徑

▲中國外交部發言人汪文斌表示，對於中國民眾撥打遭擾電話的情況並不清楚，還要日本針對「排放核污染水」的行徑自我檢討。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人汪文斌表示，對於中國民眾撥打遭擾電話的情況並不清楚，還要日本針對「排放核污染水」的行徑自我檢討。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本福島核電廠於24日起開始將含氚廢水排入海，中國官方則藉機炒作民間反日情緒，鼓勵社會加入譴責行列，引發不少「愛國小粉紅」向日本無辜店家撥打數百通騷擾電話。針對這個現象，有日本記者在28日的中國外交部例行記者會上進行了提問，沒想到中國外交部發言人汪文斌則回應表示「不清楚這個情況」，還要日本針對「排放核污染水」的行徑自我檢討。

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日本自8月24日排放核廢水後，中國有許多愛國小粉紅在官媒帶領輿論風氣下，發起「打電話抗議」行動，日本全國多間餐廳、飯店、公共設施、醫療機構、甚至國會都收到大量來自中國的騷擾電話。對此，日本外務省已召見中國駐日本公使楊宇、江浩表達抗議，同時敦促中國政府盡速以適當行動，傳達正確訊息並呼籲國民冷靜，同時要求北京政府保障國內日本人及日本大使館等日本機構安全。

不過在記者會上，中國外交部發言人汪文斌則回應日本記者，「首先我要告訴你的是，我不了解你提到的有關情況。第二，我也想強調的是，對於日本政府強行啟動向海洋排放核污染水這種自私自利極不負責任的行徑，廣大國際社會都給予普遍批評，並採取相關防範措施，對日方政府這種批評反對的態度在國際上是有很大代表性，這一點值得日方深思。」

中國駐日本大使吳江浩亦在使館網站上反擊，表示中國駐日使領館才是接到大量來自日本國內的「騷擾電話」，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。中方敦促日方依法處置，切實保障中國駐日使領館、在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全；同時也批評日本政府應該「正確引導輿論，停止渲染炒作，不要試圖轉移事件焦點，掩蓋自身排海錯誤行為」。

吳江浩強調，日本政府應理解核廢水排海行為引發中國民眾極大憤慨，而中國消費者對於食品安全的擔憂不僅現實存在，同時也十分強烈，中國海洋產業更面臨蒙受經濟損失的巨大風險，「中國政府一貫堅持以人民為中心，理所當然要回應人民群眾強烈關切，有權利、有責任採取正當、合理、必要的應對措施，維護海洋環境安全，維護中國民眾健康。」

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