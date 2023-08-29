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中元節今起開喝！7-11特大美式33元、全家拿鐵28元　星巴克買1送1

▲7-11中元節咖啡限定優惠，包括特大杯美式5杯、特大杯拿鐵4杯都只要188元開喝，可寄杯、互換冷熱。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11中元節咖啡限定優惠，包括特大杯美式5杯、特大杯拿鐵4杯都只要188元開喝，可寄杯、互換冷熱。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中元節即將到來，7-11今起現煮咖啡、現萃茶優惠開跑，包括特大杯美式5杯、特大杯拿鐵4杯、珍珠奶茶5杯都只要188元開喝，不僅APP可線上寄杯，還可搭配自帶杯折扣5元，平均美式只要33元、拿鐵只要42元；全家也祭出中元節加碼活動，大杯美式2杯55元、拿鐵2杯66元，相當於下殺6折優惠。除了超商咖啡外，星巴克今（29）日也有買1送1，優惠品項不僅有咖啡，還包括最熱門的星冰樂。

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7-11歡慶中元節到來，今起至9月1日限時6天，APP行動隨時取有188元咖啡優惠組合，品項包括：
◾特大杯美式5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾特大杯拿鐵4杯188元，6.8折（原價70元，特價47元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵任選4杯188元，7.3折（原價65元／特價47元）
◾珍珠椰果四季春青茶5杯188元，6.3折（原價60元，特價38元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元，特價38元）
◾精品小農水果冰磚系列，檸靜時光／橙香陽光任選3杯188元，5.3折（原價120元，特價63元）

▲7-11中元節咖啡限定優惠，包括特大杯美式5杯、特大杯拿鐵4杯都只要188元開喝，可寄杯、互換冷熱。
▲7-11中元節咖啡限定優惠，包括特大杯美式5杯、特大杯拿鐵4杯188元可寄杯。（圖／7-11提供）
全家則是中元節加碼優惠，今起至8月31日APP限定，2杯大杯經典美式55元，6.1折（原價45元，特價28元）；2杯大杯經典拿鐵66元，6折（原價55元，特價33元），可寄杯互換冷熱，是咖啡控必囤優惠。

同時，今（29）日限定，星巴克指定品項買1送1，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「指定飲料」，其中一杯星巴克招待，活動品項有那堤、特選那堤、焦糖瑪奇朵、特選焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、椰奶經典巧克力、豆奶玫瑰蜜香茶那堤，還有民眾最喜愛的星冰樂系列飲品，包括焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶奶霜星冰樂

▲週一Monday不Blue開喝咖啡優惠！星巴克連2天推出不同「買一送一」活動，連星冰樂、冷萃咖啡都在折扣菜單裡；西雅圖則有冬瓜露風味咖啡冰沙等3款飲品「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今（29）日限定，星巴克指定品項買1送1，除了咖啡品項外，還有最受歡迎的星冰樂飲品。（圖／記者蕭涵云攝）

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