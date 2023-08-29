FIBA世界盃／南蘇丹奪隊史首勝　前NBA湖人隊球員Luol Deng是功臣

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「Luol Deng是這一切的核心和靈魂。 他是我們的領袖。」南蘇丹總教練、前 NBA 球員Royal Ivey說道。「若沒有Luol，我現在就不會坐在這裡。他有一個偉大的願景，我相信他，現在這一切都實現了。我對現能坐在這裡看世界盃，心存感激。」
Deng於1985年出生在南蘇丹，後來他的家人逃到了英國，進入NBA之後他擁有15年成功的職業生涯，2次被選為NBA全明星，並曾入選最佳防守陣容第二隊。
他在芝加哥公牛隊度過了自己的巔峰時期，在其於此效力的10個賽季中，球隊有6季打進到季後賽，之後他也曾效力過克利夫蘭騎士隊、邁阿密熱火隊、洛杉磯湖人隊和明尼蘇達森林狼隊。
退役後Deng致力於南蘇丹籃球發展，他找上了自己前高中隊友Ivey，兩人一起組建了一支強大的球隊，並且幫助這些人成長。Ivey在轉型為教練之前曾在NBA效力過10個賽季，最近加入休斯頓火箭隊擔任助理教練。
南蘇丹建國之路充滿坎坷，1983年第2次蘇丹內戰爆發，戰爭斷斷續續打了22年，才簽署了《全面和平條約》。2011年，大約390多萬蘇丹南部登記選民在蘇丹國內外3000個投票站進行投票，投票持續7天。最終公投以98.83%通過，南蘇丹共和國於2011年7月9日成立，成為非洲第54個國家。
雖然陣中大多數球員都是在國外聯賽磨練起來的，但是這一次世界盃，他們全隊凝聚在了一起，就是為了為祖國拿下第一勝。對中國一戰，他們團隊三分球命中率高達5成，命中了15記外線，終於締造了歷史。
攻下14分的長人Nuni Omot稱這一刻簡直是夢想成真，「人們很難想像我們在2年前是什麼樣的狀態，能在球迷們面前做到這些——人們能回家看比賽——對每個人來說，這都是感觸很深的一天。這是我們首次在世界盃賽場上贏球。」
Omot也點出、並感謝Luol Deng對於球隊的幫助，「就在2年前，我們還在Zone 5打球。這個故事說明了一切，說明了我們這一路走了多遠。必須稱讚一番Luol Deng。他有眼光，並且很好地去執行。他有很棒的團隊。他們相信他的眼光。很榮幸我能成為其中的一份子。對我和球隊中的其他人來說，這是一種很棒的感覺。」
南蘇丹將於8月31日在小組賽最後一場戰中對戰塞爾維亞隊，Ivey強調贏下中國對他們來說不等同於是賽程的結束，「我們贏了一場比賽，但我們不滿足。 我們將繼續持續專注，並鎖定下一場勝利。」