FIBA世界盃／Austin Reaves表現高效　美國隊或許該考慮讓其先發

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美國隊現在已經晉級，接下來面對16支競爭力更強的對手，他們不可能再贏得這麼輕鬆，必須要排出最佳輪換陣容，才能夠達成本屆的目標——將冠軍帶回美國。
Reaves上個賽季的成功，幫助自己在今年夏天贏得了一份大合約。來到美國隊後他扮演和在湖人相似的角色，但將任務完成的更加高效和完美。他是這支球隊的組織核心，場均助攻6次，為全隊最高；他是一名高效的得分手，場均僅出手6.5次，但可以得到13.5分；他是一名充滿拚勁的防守者，在兩場比賽中多次完成抄截。
本屆世界盃之前，美國媒體《體育新聞》記者Steph Noh稱Reaves是球隊板凳席上的X因子。但從他在世界盃正賽的表現來看，是時候讓這名後衛擺脫這個頭銜、並作為主力球員進入先發陣容了嗎？
要Steve Kerr為首的教練團，在兩場大勝的背景下更換以Jalen Brunson、Anthony Edwards、Mikal Bridges、Brandon Ingram、Jaren Jackson Jr.出任的先發陣容並不現實。Reaves的多面手屬性也可能也是這支球隊所需要的。不過在進入到複賽之後，讓其嘗試擔任先發肯定會是球隊考慮的一種調度可能性。
特別是考慮到Ingram並不適應無球角色、在先發陣容中有些迷失的情況下，若讓其改打替補，那他將能作為第二陣容的頭號得分手在比賽中更多的持球，有可能就能找回狀態，這對他、對球隊來說都是好事。