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FIBA世界盃／Austin Reaves表現高效　美國隊或許該考慮讓其先發

▲Austin Reaves砍下15分6助攻5籃板，助美國隊擊敗希臘，外界已經開始有讓他先發的聲音。（圖／取自FIBA）
▲Austin Reaves砍下15分6助攻5籃板，助美國隊擊敗希臘，外界已經開始有讓他先發的聲音。（圖／取自FIBA）

記者黃建霖/綜合報導

美國隊昨日在FIBA世界盃男籃小組賽上以109:81輕鬆地擊敗了希臘隊，作為C組中唯一一支戰績2:0的球隊，他們已經自動晉級到下一輪。Austin Reaves延續了他在NBA打出的驚奇賽季，此役從板凳出發7投4中，砍下15分6助攻5籃板，外界已經開始有讓他先發出賽的聲音了。

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從5場世界盃熱身賽和2場小組賽打下來，Tyrese Haliburton和Reaves兩名主要替補後衛，是美國隊取得勝利的重要法寶。只要他們上場，總能快速且高效的幫助球隊打出想要的節奏，表現甚至比先發球員更耀眼。

美國隊現在已經晉級，接下來面對16支競爭力更強的對手，他們不可能再贏得這麼輕鬆，必須要排出最佳輪換陣容，才能夠達成本屆的目標——將冠軍帶回美國。

Reaves上個賽季的成功，幫助自己在今年夏天贏得了一份大合約。來到美國隊後他扮演和在湖人相似的角色，但將任務完成的更加高效和完美。他是這支球隊的組織核心，場均助攻6次，為全隊最高；他是一名高效的得分手，場均僅出手6.5次，但可以得到13.5分；他是一名充滿拚勁的防守者，在兩場比賽中多次完成抄截。

本屆世界盃之前，美國媒體《體育新聞》記者Steph Noh稱Reaves是球隊板凳席上的X因子。但從他在世界盃正賽的表現來看，是時候讓這名後衛擺脫這個頭銜、並作為主力球員進入先發陣容了嗎？

要Steve Kerr為首的教練團，在兩場大勝的背景下更換以Jalen Brunson、Anthony Edwards、Mikal Bridges、Brandon Ingram、Jaren Jackson Jr.出任的先發陣容並不現實。Reaves的多面手屬性也可能也是這支球隊所需要的。不過在進入到複賽之後，讓其嘗試擔任先發肯定會是球隊考慮的一種調度可能性。

特別是考慮到Ingram並不適應無球角色、在先發陣容中有些迷失的情況下，若讓其改打替補，那他將能作為第二陣容的頭號得分手在比賽中更多的持球，有可能就能找回狀態，這對他、對球隊來說都是好事。

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