蘇拉颱風「路徑還在調整」！最新4大重點一次看 颱風假範圍曝光
蘇拉颱風逐漸逼近台灣，中央氣象局28日晚間發布海上颱風警報，表示在本週三、四是蘇拉颱風影響台灣最明顯的時候，其中包括花東地區及南部山區要特別注意局部大雨、豪雨，民眾防颱作業一定要提早做準備！而氣象專家彭啟明也在臉書整理出四大最新重點，提供民眾掌握蘇拉颱風最新動向！
記者張嘉哲/綜合報導
彭啟明表示，目前中度颱風蘇拉清晨在鵝鑾鼻的東南方約460公里海面，以時速13公里向西北移動、7級暴風半徑150公里，10級暴風半徑80公里，強度大致維持，預測今天受副熱帶高壓導引，往西北向巴士海峽，週三晚間到週四清晨颱風中心通過恆春以南海面，週四晚間向西遠離。以下是蘇拉颱風目前四大重點。
一、蘇拉颱風今（29）日針對台東、屏東陸上颱風警報發布預期；30日颱風中心通過恆春南方海面，台東、屏東風雨加強；31日颱風離開，颱風警報解除。
二、蘇拉颱風逐步逼近台灣，可能不登陸但一定會掠過台東、屏東、高雄和台南，東方海葵颱風牽制，蘇拉路徑持續往南調整，請南台灣朋友儘早完成防颱準備！
三、台東、屏東、恆春風雨強烈；花蓮、宜蘭、大台北、桃園有陣風雨；台南、桃園地區風雨不明顯，但仍需注意！
四、海葵颱風目前在關島西北，快速向西北西移動，週五到週末與蘇拉颱風距離約1000公里，預估不會大幅影響蘇拉路徑。
中央氣象局也指出，蘇拉颱風預估會在週三通過南方近海，暴風圈可能壟罩南台灣陸地，東半部地區，因此南、高、屏、東部地區都會出現明顯雨勢，到了週四蘇拉抵達台灣西南方海域，花東將與仍然持續降雨，中南部天氣依舊不穩定，因此提醒這兩天花東地區、南部山區還是要注意會有局部大雨或豪雨出現機率。至於明天是國高中生開學日，南台灣警戒地區是否會放颱風假，還是看各地政府宣佈。