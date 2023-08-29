蘇拉颱風「暴風圈掃到」！開學日可能放颱風假 4縣市最有機會
蘇拉颱風日前在呂宋島附近多天打轉後，終於在28日完成轉向，也朝著台灣南海域而來，中央氣象局已經在昨晚發布海上颱風警報，陸上警報最快則在今（29）日下半天會發布。由於颱風最靠近台灣的時候是週三、週四，恰好週三是國高中生、小學的開學日，不少家長、學生都非常關心是否會放颱風假的問題，氣象粉專「林老師氣象站」也給出答案分析了！
記者張嘉哲/綜合報導
林老師氣象站在臉書表示「蘇拉颱風，在後續北轉西北的運動路徑中，由於再度進入到適宜發展的有利海域，強度也迅速將再從中度颱風增強到強烈颱風等級，於是在8月30日晚間至8月31日期間，蘇拉將以強烈颱風之姿，逐步逼近台灣以及影響台灣」。
「這是最靠近我們的時段，也是預期所伴隨的強風驟雨最為顯著的時段，不僅有颱風主要結構紮實雨帶的移入，7級暴風圈也剛好掃到（同時也在10級暴風圈的邊緣），會不會放颱風假，這個階段最有希望！台東及南、高、屏地區（尤其是山區），達到颱風假的機會也較其它地區相對來的大」。
針對蘇拉颱風的影響，氣象局預報員黃恩鴻提醒，週三至週四仍是風雨最劇烈的時間點，各地天氣皆不穩定，東半部及南部有局部大雨或豪雨，週三蘇拉颱風強度將達到顛峰，東半部及恆春半島有陣雨，北部及南部也有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的情況。