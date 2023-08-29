啟程赴上海參加雙城論壇　蔣萬安：兩岸不平靜要創造形勢

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蔣萬安談到雙城論壇時表示，他知道這趟趟雙城論壇引起各方的關注，台灣是開放的社會、中華民國是民主的國家，任何重大的政治決策，都一定會有正反不同的意見，這正是台灣、是中華民國最寶貴的資產，「我非常感謝，更是珍惜台北是首善之區」。
蔣萬安說，「我身為台北市長就有責任，把握任何機會為這座城市的未來、為國家來爭取繁榮發展的契機。」雙城論壇在歷經前市長郝龍斌、前市長柯文哲；歷經前總統馬英九、蔡英文總統，也就是無論政黨政治如何變化、也無論兩岸關係是順境還是逆境，雙城論壇都持續維繫了兩座現代化城市的對話也在兩岸關係中傳遞了和平的價值、以及對話的迫切。
蔣萬安指出，現階段兩岸關係確實不平靜，是渴望和平安定與繁榮的台灣民眾所不樂見；然而在此同時兩岸也因為ECFA的架構能夠穩定雙方綿密的經貿互動。
但是近年來的農業產品銷售，以及商務的摩擦，卻迫切需要對話的機制來解決，由此可見兩岸關係的複雜絕對不是三言兩語可以簡化、而是需要有對話、持續對話的機制以及誠意的對話，在千頭萬緒之中，穩定兩岸互動的關係，「我們要用實際行動來改變形勢、創造形勢」。
蔣萬安堅定表示，「我是台北市長，以市長的身份、以台北市民集體的智慧，在兩位前任市長所經營的雙城論壇架構下在現階段中央法規的規範下，以行動來創造契機；各位放心，我們珍惜民主，維持和平，創造繁榮的企圖心始終不變。」
而對於蘇拉颱風已經逐漸逼近，氣象局也已經發布海上颱風警報，蔣萬安表示，他已經交代各局處做好所有準備，一直保持著料敵從寬、禦敵從嚴的態度，在周一的市政會議中，再次請各局處盤整準備工作。
蔣萬安說，跨局處、跨區也會隨時做好跟台北的連線，也請副市長李四川做好密切聯繫，還是審慎的面對 戒慎恐懼 所以隨時的跟各局處保持聯繫。