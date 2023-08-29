郭台銘獨立參選！館長崩潰喊話：「郭柯侯」可以忍小人得志嘴臉嗎

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館長接著說，在企業上他相當敬重郭董，但是講到政治「政治是講求情感、同理心、信賴」，再看看「民進黨編造故事的能力」，讓他不禁直言郭董太好欺負，而有錢這件事更是他極大的包袱，更表示「我認為你去年會出來好好經營，並且在去年就說要獨立參選」、「去年你是我們人民的活菩薩、心目中英雄」、「去年的聲勢是好的，民調機會是大的」。
館長強調「去年」，是因為後來郭台銘這一年的操作痕跡、事蹟，已經在台灣人民之間成為笑柄，而他希望的是，郭董能為天下蒼生而努力，也認為在11月正式領表之前，都還有在野合作的機會。
館長喊話「郭董是最好的協調者」，但現在有兩條路就是「千古罪人、人民英雄」，他今天說的話，都是郭台銘出來參選，這些在野的支持者的心裡話，批他不守承諾、背信忘義、反反覆覆，「罵他讓賴清德躺著選」，甚至民進黨都跳出來說「願意幫郭台銘連署」，讓館長無奈表示「這是多諷刺、多難堪的笑話」。
館長說，四個人選等於賴清德不用選，民進黨繼續執政下一個16年，讓他氣得飆罵看到那些「小人得志的嘴臉，你們可以忍嗎！」、「被民進黨害得最嚴重的是我，打得最用力的也是我」，並表示台灣的未來，現在就掌握在郭台銘、侯友宜、柯文哲3人手上，也真心希望郭台銘能夠拉下自己的臉、放下自己的自尊，以台灣蒼生為念，以台灣年輕人的未來為念，看看他們有多辛苦。
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