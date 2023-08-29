《中國好聲音》停播！7家贊助商廣告沒得播 「天價違約金」曝光
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》疑似霸凌李玟（CoCo）的錄音檔外流，許多不堪內幕陸續曝光，引發前所未有的輿論反撲，浙江衛視25日宣布，由於正在調查觀眾和網友反映的問題，節目暫停播出，而停播後面臨贊助廠商的違約求償，據傳，賠償金高達5億多元人民幣（約22億元新台幣）。
記者楊穎軒／綜合報導
根據業界知情人士表示，最新一季《中國好聲音》共與7家贊助商簽約合作，廠商投入超過5億元人民幣贊助金額，如今節目停播，不僅沒有廣告收益，商品形象也有受損疑慮，部分網友還揚言抵制，母公司星空華文子公司燦星文化預估將付出至少5億元的賠償金。
《中國好聲音》一宣布停播，擁有版權的星空華文股價，當天上午在香港的證券交易所大幅下沉12.78%，跌穿60元港幣（約243元新台幣），從過去6個交易日來看，星空華文的股價自120元港幣（約486元新台幣）下跌至58元港幣（約235元新台幣），整整腰斬一半以上，而從18日至21日收盤，總市值蒸發近235億元港幣（約958億元新台幣）。
※【NOWnews 今日新聞
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