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《中國好聲音》停播！7家贊助商廣告沒得播　「天價違約金」曝光

▲《中國好聲音》暫停播出，天價違約金數字曝光。（圖／翻攝自中國好聲音微博）
▲《中國好聲音》暫停播出，天價違約金數字曝光。（圖／翻攝自中國好聲音微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》疑似霸凌李玟（CoCo）的錄音檔外流，許多不堪內幕陸續曝光，引發前所未有的輿論反撲，浙江衛視25日宣布，由於正在調查觀眾和網友反映的問題，節目暫停播出，而停播後面臨贊助廠商的違約求償，據傳，賠償金高達5億多元人民幣（約22億元新台幣）。

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▲李玟香消玉殞，人生舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲▼李玟生前吹哨《中國好聲音》黑箱，錄影現場發飆、拍桌子，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟臉書、微博）
▲▼李玟生前槓上《中國好聲音》製作單位，錄影現場發飆、拍桌子，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟微博、微博）
▲李玟吹哨節目黑箱延燒，大陸廣播節目《先鋒1063》宣布永不與《中國好聲音》合作。（圖／翻攝自微博）
▲▼李玟生前槓上《中國好聲音》製作單位，錄影現場發飆，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟微博、微博）
根據業界知情人士表示，最新一季《中國好聲音》共與7家贊助商簽約合作，廠商投入超過5億元人民幣贊助金額，如今節目停播，不僅沒有廣告收益，商品形象也有受損疑慮，部分網友還揚言抵制，母公司星空華文子公司燦星文化預估將付出至少5億元的賠償金。

《中國好聲音》一宣布停播，擁有版權的星空華文股價，當天上午在香港的證券交易所大幅下沉12.78%，跌穿60元港幣（約243元新台幣），從過去6個交易日來看，星空華文的股價自120元港幣（約486元新台幣）下跌至58元港幣（約235元新台幣），整整腰斬一半以上，而從18日至21日收盤，總市值蒸發近235億元港幣（約958億元新台幣）。

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