高雄「城中城」大火46死！明天二審宣判結果 被告黃格格延押2月
2021年10月間，高雄「城中城」大火慘釀46死43傷，案經高雄地院一審，被告黃格格遭判處無期徒刑，高雄高分院30日上午將宣判二審結果，並審酌黃格格恐有逃亡之虞，因此裁定延長羈押2個月。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2021年10月14日凌晨，高雄市鹽埕區老舊大樓「城中城」發生大火，火勢延燒一發不可收拾，經過警消連續灌救逾10小時，才終於將火勢撲滅，不過由於大樓老舊，且樓梯間堆放許多雜物等，導致逃生及搶救困難，火災共釀46人死亡、43人輕重傷，引發社會震驚。
經警方循線追查，住戶女子黃格格與郭姓男子有感情糾紛，火災發生當晚，她騎車離開住處又返回，沒過多久她與郭男的房間就冒出火光，之後引發機車爆炸，整棟大樓因延燒陷入火海。根據火調人員的鑑定報告，起火點在該房內沙發，檢警認為，黃女當天與郭男有爭執，且平日也有亂倒淨香惡習，認定其酒後涉嫌意圖點火滋事，最後釀成重大悲劇，被檢方依殺人及公共危險罪起訴，並具體求處死刑。
案經高雄地院一審，改判無期徒刑，而審理期間，黃女始終否認縱火。30日上午，高雄高分院將宣布二審結果，另外，由於黃女羈押期限將屆，法院認為其所判最輕本刑5年以上之罪，涉案情節重大，並有逃亡之虞，日前裁定延長羈押2個月，可抗告。