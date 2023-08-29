「小鋼炮」蘇拉颱風子彈上膛！今有機會海陸警齊發 警戒範圍出爐
蘇拉颱風海上警報持續發布，中央氣象局簡任技正伍婉華指出，目前海上警報的警戒範圍落在巴士海峽和東南部海域，以預估路徑來看，蘇拉颱風未來持續會朝西北移動，通過巴士海峽後進入南海，明後兩天（8月30日至8月31日）距離台灣最近，陸上警報有機會在今日下半天發布，警戒範圍可能是台南以南、東南部、恆春半島。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華說明，蘇拉颱風的環流雖然較小，但它的結構扎實，靠近台灣時預計是中颱上限等級，想達到強颱的等級較為困難，主要是海溫條件較不適合其發展；今日颱風尚未對陸地造成威脅，因此各地天氣仍較晴朗，僅東半部地區開始會受颱風外圍環流影響，出現一些陣雨。
伍婉華提醒，明日蘇拉颱風更加接近，風雨最劇烈的地區將落在花東和恆春半島，有局部大雨和豪雨的發生，南部、北部為短暫陣雨，中部則是午後有陣雨；週四蘇拉颱風會到台灣西南側海面，屆時除了東半部持續要留意大雨外，南部的降雨也會更持續，其它地區也會有短暫陣雨，可說是雨區最廣的一天。
伍婉華表示，昨（28）日生成的海葵颱風是否會和蘇拉颱風出現交互影響，甚至是「藤原效應」，氣象局未來將持續觀察，若蘇拉颱風的路徑往北修，則對台天氣影響更大，往南修則較趨緩，後期實際路徑還有些變數，請民眾持續留意最新颱風動態。