評郭台銘參戰2024　黃暐瀚：毫無影響、選舉已經結束了

鴻海永齡採購BNT疫苗！網問「該報恩郭台銘嗎」　鄉民分兩派熱論

▲鴻海集團創辦人郭台銘將連署參選2024總統大選。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）
▲鴻海集團創辦人郭台銘將連署參選2024總統大選。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）

記者林莞茜／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘曾在先前疫情嚴峻時，積極為國向國際疫苗廠商求貨，還親自赴歐洲催貨，最後購買到500萬劑的BNT德國原廠製造疫苗，來捐贈給政府，在當時獲得民眾一面讚，如今郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，有網友就在PTT上發文「打過BNT疫苗的人，是不是應該報恩」，引起熱烈討論。

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2021年新冠肺炎疫情肆虐全球，各國疫苗供不應求，鴻海集團創辦人郭台銘與永齡基金會，提出捐贈疫苗方案，無償提供給政府作為防疫之用，盼能善盡企業的社會責任；事後也在企業完成採購及捐贈契約的簽署程序，並於2021年7月11日下午4時與BNT完成簽約，再由中央流行疫情指揮中心完成完成捐贈契約簽署程序，共計500萬劑的BNT德國原廠製造疫苗。

▲郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲鴻海集團創辦人郭台銘日前赴歐洲催貨，並在捷克接種BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）
由於當年疫苗得來不易，卻是避免確診後得重症關鍵，對此，有網友就在PTT八卦版上已「打BNT卻不懂得報恩的人 是不是畜生」發文表示「很多人打了免費的BNT，那劑BNT可能就是救了你一命」，鄉民也紛紛在都下推文回應「報恩連署」、「一定全力連署還恩啊」、「不會這麼多人忘恩負義吧 一定連署的啦」、「打BNT投郭 高端投賴 混打沒打的才能挑」、「我們的知恩圖報的台灣人一定幫忙」。

但也有網友不領情回應「當初說不是為了政治現在又情勒的比較畜生」、「笑死這也要情緒勒索」、「我打台積電的BNT」、「指揮中心766萬 要報哪個」、「台灣人本來就是過河拆橋 你到現在才發現」。

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