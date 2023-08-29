AI股休息後再戰！緯創勁揚逾2％　這幾檔同步回神

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）提出溫和的貨幣政策方針後，華爾街股市昨（28）日延續上週末漲勢，四大指數全面收高。台北股市今（29）日早盤漲約60點，權值王台積電平盤震盪。AI股休息後再戰，早盤多檔回神，指標股緯創勁揚超過2%，至112元位置，守住季線，欣興、譜瑞大漲4%以上，廣達、宜鼎則漲逾3%。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數上漲213.08點，或0.62%，收34559.98點。標準普爾指數上揚27.60點，或0.63%，收4433.31點。那斯達克指數揚升114.48點，或0.84%，收13705.13點。費城半導體指數勁揚42.22點，或1.21%，收3537.87點。
台北股市今日以16528點開出，早盤漲逾60點，最高漲至16577點。晶圓代工龍頭台積電平盤震盪，一度上漲3元至552元。
美國最強科技巨頭領袖如特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長祖克柏、輝達執行長黃仁勳以及微軟聯合創始人比爾蓋茨等人，將於9月13日前往國會山莊，參加參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的首場AI見解論壇，為 AI 政策的製訂奠定基礎。
AI概念股今日回神，指標股緯創勁揚超過2%，至112元位置，守住季線。欣興、譜瑞大漲4%以上，廣達、宜鼎則漲逾3%，其餘像是緯穎、勤誠、台燿、健策、雙鴻、聯發科、京元電子也都同步走高。