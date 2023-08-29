全球供應鏈大洗牌！蘋果「去中國化」 越南、印度成最大受惠國
隨著美中關係惡化，和俄烏戰爭影響，「蘋果」正在積極擴展越南和印度的產能，避免業務上過度依賴中國。在這波供應鏈大洗牌的潮流下，越南和印度無疑成為最大的受惠國。《彭博社》指出，越南和印度除了當地有廉價的勞動力，這兩國與美國的關係也相當密切，這兩國已經成為未來10年最受歡迎的生產製造中心。
國際中心賴正琳／綜合報導
《彭博社》科技線首席記者Mark Gurman在29日錄製Podcast節目，專門談及「蘋果」供應鏈是如何在中美關係惡化之下，產生大規模的工廠變化。越南受益此潮流，在過去十年順勢發展電子產業，截至2022年6月，從事電子行業人數達到130萬人，是2013年的4倍；而印度自2018年以來，電子大廠的供應鏈遷入，在當地已創造了高達100萬個直接和間接工作機會。
綜合外國媒體的數據顯示，蘋果10大供應商中，除中國設廠外，有6家在越南和印度設有工廠，其中富士康在越南和印度皆有設廠，和碩則在印度設有工廠，另外，立訊精密和韓國的3家廠商LG伊諾特、三星和LG顯示器，均在越南設廠。
《彭博社》報導，主要負責「蘋果」訂單的製造公司「富士康」開始在印度南部坦米爾那都邦（Tamil nadu）生產iPhone15，並盡力縮小和中國工廠的生產量能差距。「富士康」8月公佈在印度卡納塔克邦南部省設立1家生產iPhone零部件工廠的計劃，另外，也正準備1座大工廠，規劃組裝蘋果高階機種。《彭博》預估，其在印度的新投資超過12億美元（約新台幣381億元），並創造數以萬計的就業機會。