蘇拉明後天有望放颱風假！彭啟明點名「4縣市」：首長又要尷尬了
蘇拉颱風目前持續逼近台灣，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，以目前預估颱風路徑來看，蘇拉颱風的暴風圈可能在週三和週四（8月30日至8月31日）接觸台灣陸地，包括台南、高雄、屏東、台東等，而針對「颱風假」，彭啟明認為首當其衝的台東、恆春半島都要小心，台南、高雄等南部地區可能較難連放2天假，但週四到底放不放？縣市首長可能會有些尷尬。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明在「在Yahoo!TV直播節目」中解釋，蘇拉颱風的路徑其實很像先前的「杜蘇芮颱風」，週三開始，台東、屏東、高雄、台南可能陸續都會被暴風圈接觸，因此民眾務必要留意前一天晚上各縣市的停班課資訊，台東和恆春半島由於受颱風外圍直擊，風雨會非常劇烈，須留意局部豪雨。
此外，彭啟明指出，台南、高雄這2個縣市在「放不放颱風假」上，縣市長可能會有些尷尬，主要是週三晚上，蘇拉颱風的暴風圈可能涵蓋到他們，但受中央山脈影響，風雨不明顯，但時間來到週四上午，蘇拉颱風移動到台灣東南側海面時，台南、高雄的風雨將會瞬間轉大，是否放假考驗縣市長的決策，以及後續預報數據的準確性。
彭啟明認為，蘇拉颱風及海葵颱風，週五至週末（9月1日至9月3日）距離約1000公里，但未來應該不會產生「藤原效應」，雖然兩者更接近時，有機會互相影響走向，但似乎不明顯，個模式路徑仍有分歧，民眾起持續關注，此外，台灣東邊海域上目前共有5個系統，其中一個熱帶擾動在未來5天還有可能成為颱風，「一個接一個來」，很有颱風季的特徵。