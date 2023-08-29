全家霜淇淋新口味「荔枝烏龍」曝光！7-11「思樂冰地圖」回歸爽喝

蘇拉明後天有望放颱風假！彭啟明點名「4縣市」：首長又要尷尬了

▲蘇拉颱風結構完整，持續逼近台灣，氣象達人彭啟明表示，首當其衝的台東、恆春半島都要小心停班課，台南、高雄等南部地區可能較難連放2天假。（圖／翻攝NCDR）
▲蘇拉颱風結構完整，持續逼近台灣，氣象達人彭啟明表示，首當其衝的台東、恆春半島都要小心停班課，台南、高雄等南部地區可能較難連放2天假。（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩/綜合報導

蘇拉颱風目前持續逼近台灣，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，以目前預估颱風路徑來看，蘇拉颱風的暴風圈可能在週三和週四（8月30日至8月31日）接觸台灣陸地，包括台南、高雄、屏東、台東等，而針對「颱風假」，彭啟明認為首當其衝的台東、恆春半島都要小心，台南、高雄等南部地區可能較難連放2天假，但週四到底放不放？縣市首長可能會有些尷尬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭啟明在「在Yahoo!TV直播節目」中解釋，蘇拉颱風的路徑其實很像先前的「杜蘇芮颱風」，週三開始，台東、屏東、高雄、台南可能陸續都會被暴風圈接觸，因此民眾務必要留意前一天晚上各縣市的停班課資訊，台東和恆春半島由於受颱風外圍直擊，風雨會非常劇烈，須留意局部豪雨。

▲針對蘇拉颱風，彭啟明認為，週三開始，台東、屏東、高雄、台南可能陸續都會被暴風圈接觸，因此民眾務必要留意前一天晚上各縣市的停班課資訊。（圖／氣象達人彭啟明臉書）
▲針對蘇拉颱風，彭啟明認為，週三開始，台東、屏東、高雄、台南可能陸續都會被暴風圈接觸，因此民眾務必要留意前一天晚上各縣市的停班課資訊。（圖／氣象達人彭啟明臉書）
此外，彭啟明指出，台南、高雄這2個縣市在「放不放颱風假」上，縣市長可能會有些尷尬，主要是週三晚上，蘇拉颱風的暴風圈可能涵蓋到他們，但受中央山脈影響，風雨不明顯，但時間來到週四上午，蘇拉颱風移動到台灣東南側海面時，台南、高雄的風雨將會瞬間轉大，是否放假考驗縣市長的決策，以及後續預報數據的準確性。

彭啟明認為，蘇拉颱風及海葵颱風，週五至週末（9月1日至9月3日）距離約1000公里，但未來應該不會產生「藤原效應」，雖然兩者更接近時，有機會互相影響走向，但似乎不明顯，個模式路徑仍有分歧，民眾起持續關注，此外，台灣東邊海域上目前共有5個系統，其中一個熱帶擾動在未來5天還有可能成為颱風，「一個接一個來」，很有颱風季的特徵。

更多「蘇拉颱風來襲」相關新聞。

不斷更新／蘇拉颱風逼近！陸警最快14：30發布　台南以南都很危險

「小鋼炮」蘇拉颱風子彈上膛！今有機會海陸警齊發　警戒範圍出爐

蘇拉、海葵颱風「南北夾攻」台灣！恐有藤原效應　週三四難逃暴雨

中元節強碰蘇拉颱風！「年度大潮爆發」別去海邊　漲潮比鬼還恐怖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀