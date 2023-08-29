泰國花澤類Dew參演韓國女團MV 190cm大長腿引關注、曝最萌身高差
有泰國「花澤類」之稱的Dew，本名為吉拉瓦·蘇提瓦尼沙克（Jirawat Sutivanisak），因出演泰國版「流星花園」一角而爆紅，泰國GMMTV旗下的男演員兼歌手。他是中泰混血，因此又有漢名溫玉龍。此次他參演韓國女團(G)I-DLE的新歌《I do》泰國篇的MV拍攝，帥氣的外貌引發粉絲關注。
國際中心賴正琳／綜合報導
在《I do》泰國篇的MV中，他飾演和女主角以小名Tu聞名的Tontawan Tantivejakul相戀的高中情侶，由於Tu也曾飾演泰國版「流星花園」女主角「杉菜」，和「花澤類」Dew不是第一次合作，兩人共演MV有熟悉感又有火花。
這次沒有其他男主角們的干擾，Dew和Tu大談一場青澀的高中戀曲，後來因為誤會導致兩人分離，成年後又意外遇見彼此的故事。由於拍攝手法相當復古，讓人忍不住回想自己的年少時光，而兩人的「最萌身高差」也相當賞心悅目。
Dew出生於2000年，是一名中泰混血兒，擁有190公分的挺拔身高和帥氣樣貌，目前就讀於泰國名校詩納卡寧威洛大學互動與多媒體設計科系，他的Instagram擁有超過754萬名粉絲，近期才在8月以個人名義來台灣辦粉絲見面會，人氣居高不下。