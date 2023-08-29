酷炫當眾罵佔位路人！她1人坐4個位子「我不喜歡跟陌生人一起」
網紅團體「反骨男孩」成員酷炫（莊堯宣）昨（28）日在粉專分享一支影片，透露與友人到地下街用餐，向一名路人詢問是否可以坐對邊的空位，未料，對方一口拒絕，理由是「不喜歡跟陌生人一起坐」，酷炫傻眼至極，最後忍不住當場開罵：「這裡是公共區域！」
記者楊穎軒／綜合報導
酷炫表示，與朋友到地下街吃飯，看見一位路人佔4個人位置，詢問對方對面兩個位子有沒有人坐，路人說沒有，酷炫說「好，那我坐這邊，謝謝」，沒想到，對方突然說「不行」，酷炫愣住，再確認「痾，還是你們是4個人」，路人回：「沒有，我們不喜歡跟陌生人一起坐。」
聽到路人拒絕讓位的原因，酷炫不敢相信，跟友人說「我也不喜歡跟陌生人一起坐，可是這是公共區域，然後剩兩個位子，那難道我要站著吃飯嗎？」後來，酷炫目睹該路人又趕走兩組民眾，甚至只有一名客人要入坐也被趕離座位，他越看越氣，直接走過去嗆對方：「小姐！這裡是公共區域，這我朋友，他一個人要坐這邊！」
酷炫直言真的有點生氣，連被趕走的路人也跟酷炫說自己就是要改外帶，「我不屑在她面前吃！好不好」，網友議論紛紛：「那她幹嘛出門吃飯，光聽就氣死」、「不喜歡陌生人應該是她自己要打包回家吃吧」、「我會硬要坐在那欸，她又用不到那個位置，憑什麼要空在那，不想跟別人一起吃，那外帶啊」、「如果是我會故意硬坐對面欸」、「世界無奇不有」！