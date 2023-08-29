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酷炫當眾罵佔位路人！她1人坐4個位子「我不喜歡跟陌生人一起」

▲地下街路人無理佔位，酷炫當場開罵。（圖／翻攝自莊酷炫(小苦苓)臉書）
▲地下街路人無理佔位，酷炫當場開罵。（圖／翻攝自莊酷炫(小苦苓)臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅團體「反骨男孩」成員酷炫（莊堯宣）昨（28）日在粉專分享一支影片，透露與友人到地下街用餐，向一名路人詢問是否可以坐對邊的空位，未料，對方一口拒絕，理由是「不喜歡跟陌生人一起坐」，酷炫傻眼至極，最後忍不住當場開罵：「這裡是公共區域！」

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酷炫表示，與朋友到地下街吃飯，看見一位路人佔4個人位置，詢問對方對面兩個位子有沒有人坐，路人說沒有，酷炫說「好，那我坐這邊，謝謝」，沒想到，對方突然說「不行」，酷炫愣住，再確認「痾，還是你們是4個人」，路人回：「沒有，我們不喜歡跟陌生人一起坐。」

▲路人不喜歡跟陌生人坐一起，拒絕酷炫和朋友入座對面的空位。（圖／翻攝自莊酷炫臉書）
▲路人表示不喜歡跟陌生人坐一起，拒絕酷炫和友人入座對面的空位。（圖／翻攝自莊酷炫(小苦苓)臉書）
聽到路人拒絕讓位的原因，酷炫不敢相信，跟友人說「我也不喜歡跟陌生人一起坐，可是這是公共區域，然後剩兩個位子，那難道我要站著吃飯嗎？」後來，酷炫目睹該路人又趕走兩組民眾，甚至只有一名客人要入坐也被趕離座位，他越看越氣，直接走過去嗆對方：「小姐！這裡是公共區域，這我朋友，他一個人要坐這邊！」

▲酷炫看不下去，回嗆佔位女子。（圖／翻攝自莊酷炫臉書）
▲酷炫看不下去，回嗆佔位女子。（圖／翻攝自莊酷炫(小苦苓)臉書）
酷炫直言真的有點生氣，連被趕走的路人也跟酷炫說自己就是要改外帶，「我不屑在她面前吃！好不好」，網友議論紛紛：「那她幹嘛出門吃飯，光聽就氣死」、「不喜歡陌生人應該是她自己要打包回家吃吧」、「我會硬要坐在那欸，她又用不到那個位置，憑什麼要空在那，不想跟別人一起吃，那外帶啊」、「如果是我會故意硬坐對面欸」、「世界無奇不有」！


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