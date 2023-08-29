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FIBA世界盃／日本隊有大谷翔平才有機會贏　對戰澳洲超強隊勝算低

▲河村勇輝率日本隊擊敗芬蘭。今日球隊和澳洲的比賽將會是攸關晉級的關鍵戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲河村勇輝率日本隊擊敗芬蘭。今日球隊和澳洲的比賽將會是攸關晉級的關鍵戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2023年FIBA世界盃男籃錦標賽，日本國家隊27日在主場沖繩體育館以98:88擊敗歐洲強隊芬蘭，，靠著NBA球星渡邊雄太發威，帶傷奮戰，以及河村勇輝的能投擅切，讓歐洲列強為之畏懼，但日本隊今（29）日出戰澳洲隊，可是完全不同的等級，澳洲隊可說是要爭冠的熱門隊伍，日本除非請出二刀流等級的「籃球版」大谷翔平，才有可能奪勝。

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過去日本要在世界盃奪勝，就已經很困難，上次為17年前對戰巴拿馬，對歐洲球隊奪勝，還是隊史第一次，日本媒體也大幅報導。

其實近年來日本球星逐漸在NBA舞台崛起，渡邊雄太、八村塁等都是戰將，馬場雄大目前為NBAＧ聯盟的德克薩斯傳奇隊球員，也在找尋機會。

即便日本擊敗芬蘭，但要擊敗澳洲根本是難上加難，澳洲隊平均身高200公分，2021年東京奧運銅牌，NBA球員就有9人，以賠率來看，澳洲晉級第二輪賠率為1:1.57，日本隊則是1:21，就知道差距。

澳洲27日以82:85不敵德國，跟日本隊並列1勝1敗，但要晉級複賽，日本隊非贏不可，日本要贏球只有靠三分外線，上一場對戰芬蘭，外線命中率高達39%，有機會更高，就有機會突破澳洲「天龍陣」。


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