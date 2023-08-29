名家論壇》吳崑玉／郭董真的準備好了嗎?

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所以這第一關，郭董大機率只能從其他家挖人頭過來當副手。問題是，那個有頭有臉的政治人物願意放下自己政治前途，來當一個不太有希望勝選的人的副手?站去郭董角度，如果郭董的副手人選，是個不知名的政治人物，那只會變成拖油瓶，加不了分。甚至不小心急就章，找到一位楊志良等級的自走砲，替他減分機率遠大於加分，那他可要頭痛了。在這一題上，「鈔能力」是不太有用的，選擇副手與競選幹部，是選民觀察總統候選人用人哲學的第一個指標，這題沒答好，是會讓自己重傷的。
第二關是連署。郭董找了黃士修來當發言人，據說就是為了搞連署。但公投連署與總統連署是不太一樣的，公投連署不需要貼身份證，但總統連署書上要貼身份證影本；公投連署期6個月，總統連署期只有45天。總統連署作業的緊緻程度，堪比鴻海的工業生產線。而且號稱連署期45天，實際作業期可能只有一個月，頭七天都在印製與發送連署書到基層手中，因為中選會總是到最後一天才告知今年的連署書格式，以防有人提前偷跑。最後七天都在整理、裝訂、造冊連署書，通常截止日前七天，就開始不收連署書了，否則會來不及作業。中選會規定，所有連署書上都要打流水號，每50份還要訂成一本，流水號還一個都不能出錯。對幾十萬份連署書來說，這可是非常精密且龐大的作業。
這還只是中央處理工廠的工作，更麻煩的是地方收發作業。以100萬份連署書為目標，實際上就需要連署到約120萬份，因為依據經驗，一定會有約10%~20%連署書，會填得亂七八糟，不合規格，或連死人、小孩的資料都填上來。2012年老宋連署，實收連署書約52萬份，中央處理中心主動剃除的便有5萬6千多份，約佔收取量10%。送出的46萬份連署書中，又被中選會剃除1萬7千份，最後通過數為44萬5864份。所以如果收取量在30萬份，剛好通過低標(29萬)，幾乎等於不會通過，因為頂不住瑕疵品耗損。
況且，郭董是想要選贏的，那就不能把連署目標訂在2012年老宋的44萬份以下，這是低標，連此數都無，那就別去登記了。但郭董現在並無2000年時老宋的人氣，所以，目標100萬，連出80萬，應是合理目標。
如果郭董的目標算在100萬份，那就得依人口數分配各縣市目標額度，如下表。而這就代表著需要安排與配置相應人力物力，抓緊地方派系，指定各縣市連署工作負責人，開闢連署網站，讓游離鄉民找得到下載連署書的下載點，並安排好寄回通路與信箱，將實體通路與網路通路混搭使用，以分配並達成各縣市的工作目標。
這些期前準備工作，至遲在連署開始前七至十天要就位，各縣市才能往下安排相應的工作，例如:連署站的設置，縣市收取點的租賃與配置，人力的編派與訓練，…以至全國造勢場次的編排、宣傳方式與內容的製作。以往至少在半個月前，皆已完成計劃作業與幕後作業，這樣才能在攻擊發起日便開始動作。
但郭董宣佈參選的日期太晚，一切準備工作都要趕鴨子上架，日夜兼程的緊急作業。在45天緊縮的連署期中，損失一天便會壓縮到此後一整排行程。但現在完全看不出郭陣營跳起來展開作業的跡象，反而看到地方派系縮手的狀況，令人好奇郭董到底在宣佈參選前，有沒有跟地方派系喬好?還是他老人家腦門一拍，先上場宣佈再說?
第三關，當郭董參選後，各方的抨擊聲浪與質疑鐵定會接踵而來，郭董準備好承受這些砲擊與壓力了嗎?照記者會當天Q&A狀況，郭董顯然還沒準備好。一、兩位記者的尖銳提問，便把郭董弄得無名火起，顯然還沒理解到在政治生態中，被記者質疑是家常便飯。這種等級的心理素質，恐怕很難過關。
第四關，誰都逃不過的，候選人本身的政策素養與熟悉度，以及他的群眾魅力，能否征服大多數民眾?賴清德的記憶力驚人，各種政策與數字，不帶一張紙便能侃侃而談，他是把所有政策給消化進去的。但郭董似乎沒有讀稿機就講不出話來，一如侯爺沒有PPT就不知所云，柯P則是翻來覆去，經常只有標題和問題，卻沒有論述內容。請問，電視辯論時，你們還能靠讀稿機或PPT嗎?這場總統大選，早已被各種政治操作污染到還不如八點檔連續劇好看，選民早已忘掉什麼對民進黨的怨恨，只感受到三隻小豬間的恩怨似乎比什麼都大，於是只想選出個「正常點」的總統就好。郭董除了兩岸和平和經濟繁榮還能講出些什麼?侯爺除了搬關公罵郭董還有什麼訴求?柯P除了罵民進黨就是在罵新潮流，除了累積仇恨值還有什麼選法?這三位合在一起，會變得正常點嗎?我看很難，變成精神病院的機率還大那麼一點。
這四關過不了，也就別談第五關了，那就是「棄保」。郭董選下去，最後不靠棄保根本贏不了，而且還得棄得很乾淨。而對一個無黨籍的候選人來說，「鈔能力」是沒用的，「個人魅力」才是征服與動搖其他人支持者的關鍵。因為所有人都想搞棄保，所以這幾個月鐵定假民調滿天飛，如果不能在未來幾個月中，進化到足以征服選民，到投票那一刻，棄保就一定棄不乾淨，那也就保證沒人贏得了賴清德。
還是老話，郭董雖然此前進化很快，但離真能成事還遠得很。藍白陣營也不用把郭董講成歷史罪人，照美麗島滾動民調，賴已過40趴，就算沒有郭董，柯侯兩人加起來也沒贏過賴(約38%)，1+1<1，照這樣下去，這兩位已經快成歷史了，郭董只是被當成罪人的替罪羊而已。三隻小豬如果不先提升自己的作戰能力，再怎麼喝咖啡，也不過是弄出個「豬頭」而已，何苦來哉?
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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