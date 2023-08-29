癱瘓也得抬去！中國財政吃緊　領退休金得先證明還「活著」

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山東青島居民宋春28日向《自由亞洲電台》表示，今年春季，住在他家樓上的一位年過90歲的老人，被社保局要求親自前往問話，以證明自己還活著。「人家九十多歲了，下不了樓，但是（社保局）要求台也要把他抬到社保局窗口，進行人臉辨識。」
河南鄭州居民賈靈敏則透露，當地是透過視訊認證退休人員身份，不需要親自前往社保局認證自己還活著，但仍須1年確認一次，有時候用電話或視訊。「我母親89歲了，沒有遇到這種情況，以前我也不知道（要確認退休人員生死），今年他們給我打電話才知道。」
除此之外，中國境外的退休人員需到駐所在國的中國使館填寫《領取養老金資格審核表》在憑藉使領館出具的「生存憑證」郵寄到國內的原工作單位，才能夠領取退休金。
哈薩克人權組織創辦人賽爾克堅告訴《自由亞洲電台》在哈國的新疆退休人員有些每半年就要確認一次是否存在，甚至有移民哈國的新疆哈薩克族人，在參與維權活動後被取消退休金。賽爾克監表示，「他們（指移居海外的新疆人）的退休金都被凍結了，只有那些跟中共很近的人或者跟哈薩克斯坦華人華僑組織關係很密切的人，才可以拿到退休金。」
河南南陽一名李牧師透露，從今年開始，當地社保局也要求退休人員每年確認一次，結果不少教會同工退休後，因從事教會活動，包括傳福音，就被當局取消退休金。
《新華社》先前報導，截至2022年末，中國基本養老保險參保人數達10.5億，同比增加2430萬人；失業、工傷保險參保人數分別為2.4億人、2.9億人。官方2021年通報，中國實際領取養老金人數為1.62億人。