健檢揪出「無聲殺手」　達文西手術切除肺葉救命

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亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任級醫師黃建文表示，近年來肺癌始終高居國人十大癌症榜首，其中又以肺腺癌被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官，因此許多民眾會透過健檢安排「低劑量電腦斷層掃描」（簡稱LDCT）檢查，希望能夠早期發現、早期治療。
黃建文指出，張姓患者上月安排例行性全身健檢，原本還以為「身體零件都沒問題」，但日前檢查結果出爐，意外在左上肺葉發現約1.5公分大異常陰影，評估後，研判肺腺癌的機率甚高，建議患者可透過外科手術提早切除，避免演變嚴重後遺症。
負責值刀的胸腔外科主治醫師呂庭聿則指出，肺癌手術最主要的目的，是要將肺癌腫瘤的部位切除乾淨，同時得包括足夠的淋巴結廓清，才能達到最好的根除性治療效果，減少擴散或復發的機率，經術中將組織切片送病理化驗後，確認為早期肺腺癌，因此依術前與患者溝通達成的共識，利用達文西機器人手臂手術切除左上肺葉，術後4天即順利出院。
呂庭聿強調，一般民眾聽到切除肺葉多半會感到恐懼，但若對原本肺活量就正常的患者來說，除了術後短期內會出現咳嗽、呼吸不順、活動力較差等症狀外，多數患者3個月後就會逐漸恢復正常，可以維持爬山、運動等活動，但若術前評估時，患者既有抽菸或肺功能不佳等情形，也會制訂不同的手術計畫，在術後生活功能及手術切除範圍中，盡量取得最佳平衡。
黃建文、呂庭聿也再次提醒，國人每年超過9000死於肺癌，其中有一半以上的肺癌患者不曾有抽菸習慣，因而許多民眾會忽略了肺癌的威脅，導致多數肺癌患者診斷時已是末期，平均存活時間不到1年，因此建議民眾不妨從40歲開始安排肺癌篩檢，必要時可利用「低劑量肺部電腦斷層」偵測早期肺癌，降低肺癌死亡率。