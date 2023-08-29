全家9元霜淇淋來了！聯名新口味「荔枝烏龍」也能換 7-11冰品2折
全家9元霜淇淋又回歸了，自9月9月至15日，以及9月18日至22日限定，網購包裹自到全家門市取貨，結帳時印出小白單，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券，活動剛好可搭9月開賣的古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，現在下訂包裹，正好搶先用9元品嚐新口味！同時，7-11國際冰品節開跑，指定冰品任選第2件2折，夏季消暑快衝一波！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋即將換新口味，想要9元嚐鮮的民眾，可別忘了取貨先選全家門市，全家自9月9月至15日，以及9月18日至22日限定，取貨送9元霜淇淋優惠券，1件包裹可領1張，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹。
第一波8月15日前取的小白單可兌換至9月22日，活動7天限量280元萬組；22日前領取的小白單，可兌換至9月23日，活動共5天，限量200萬組，一共480萬組限時搶，需持小白單兌換，遺失不補發。
全家預計9月1日曝光心口味霜淇淋，而YouTuber古娃娃日前突在IG宣告，即將與全家推出聯名霜淇淋，，內部員工搶先爆雷，新口味是「荔枝烏龍霜淇淋」，連官方宣傳圖都提前流出，《NOWnews》同步向業者求證，僅回應敬請期待。
同時，7-11有國際冰品節開跑中，即日起至9月5日前，指定冰品任選第2件2折，以大福草莓冰淇淋原價35元來算、第2件7元，平攤下來每件21元、約是原價6折，頗為划算。