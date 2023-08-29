「超級星期二」前夕　川普涉推翻大選案2024年3月開審

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開審隔天恰好是共和黨初選重頭戲「超級星期二」，從緬因州到加州等地將在當天舉行初選，使2024年總統大選候選人提名戰白熱化。民調顯示，川普目前支持率仍遙遙領先對手。
楚坎敲定的審理日期，意味川普在角逐共和黨提名戰期間，可能必須為至少3起獨立的刑事案件接受審判。第4起刑事案件的審理日期目前尚未敲定。
此外，在接下來6個月內將展開的3起民事訴訟中，川普也列為被告。
川普的律師曾敦促法官將審理日期定在2026年4月，但楚坎表示，他們不需要那麼長的準備時間。
川普聲稱會提出上訴，但法律專家說，在做出裁決前，被告不得對審判時程提出上訴。川普的律師勞洛（John Lauro）說，他將遵照楚坎的日程安排。
川普明年3月25日將為向豔星支付封口費一案，在紐約接受審判。楚坎表示，她將諮詢審理此案的法官，以避開任何可能的日程安排衝突。
第3起刑事審判定於2024年5月20日在佛羅里達州舉行，川普被控在離開白宮後，非法保留機密紀錄並試圖妨礙司法公正。
第4起刑事案件的審判日期尚未敲定。喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）檢方要求自3月4日起開審，但楚坎的決定意味這個時間表可能有變。
川普並未出席今天的聽證會。他此前曾在沒有證據的情況下，痛批楚坎對他有偏見。楚坎則警告，川普應停止在網路上發布有關證人或其他涉案人員的煽動性言論。
川普說，以上4項刑事起訴均出於政治動機，目的在於試圖阻止他重新掌權。
根據今天提交的法院文件，川普對其中3起案件皆不認罪，並將於9月6日對試圖推翻喬治亞州2020年大選結果一案提出抗辯。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120829