盛竹如替im.B拍攝代言廣告不起訴 調查官介紹家人投資須行政懲處
不動產借貸媒合平台「im.B」上半年遭爆，涉以「假債權、真吸金」方式詐財，不少受害投資人痛訴，因為想理財，又看到有名人及政治人物加持，認為是正規理財管道才投錢；另有藍委踢爆，有調查官也參與im.B投資，且藉由身分優先領回本息，以換取不立案偵辦。台北地檢署偵辦後，因查無資深主播盛竹如參與該集團運作的事證，將盛竹如5人不起訴；被指控的調查官因介紹家人投資，涉嫌違反公務員兼職規定，移請調查局懲處。
記者潘千詩／台北報導
檢方調查，盛竹如雖有為台灣金隆公司拍廣告並收取1年20萬元的代言費用，但拍攝過程是由公司提供大字報，讓盛竹如照唸「讓我們繼續看下去」，如同他過去拍攝的戲劇影片類似，內容屬廣告效果，也沒有證據足認盛竹如拍廣告時，即已知悉im.B平台有違反《銀行法》或《刑法》加重詐欺之情事。
檢察官認為，況且im.B平台吸收資金的經營模式，一般投資人尚難以輕易察覺其違法之處，也未見盛竹如有參與投資，或擔任公司之經營者或重要幹部，主觀上是否與曾耀鋒等人有違法吸金或詐欺的犯意聯絡或行為分擔，尚屬有疑。
至於im.B吸金案爆發後，國民黨立委王鴻薇爆料，有調查官也投資im.B，還利用身分先拿回投資本息，質疑是否因此有對價關係，影響調查局通報立案。
經檢方調查，確實有曹姓調查官以自有資金投資im.B平台約1200餘萬元，但並無施壓平台人員之舉，且於今年4月24日收受最後一筆8萬餘元利息時，當時尚未獲悉im.B平台發生問題，是查無所謂以職務身分要求支付本金或利息，換取調查局不立案之情事，難認有何不法犯行。
不過，曹姓調查官除自行投資外，還拉攏父親、妻子投資，從中賺了2萬多元，因曹男具公務員身分，此舉涉及兼職，此部分另違反公務員服務法，由調查局進行行政調查。