喝咖啡前先吃晚餐！柯文哲、郭台銘29日晚普渡餐會有望同框
鴻海集團創辦人郭台銘昨天宣布連署參選2024總統大選，並表示上週邀請國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲「一起喝咖啡」，還預告本週能和柯文哲、侯友宜見面。今（29）日郭台銘晚上將赴台北市計程車工會普渡餐會，台灣民眾黨總統參選人柯文哲今日雖無公開行程，但也表定將出席計程車工會普渡餐會，外界關注兩人是否討論在野整合議題。民眾黨表示，郭台銘原訂8點前往計程車工會普渡餐會，但是時間刻意提早，希望營造郭柯同框的畫面。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，柯文哲今天雖然沒有公開行程，但這個餐會確定會去，本來就安排7點到場，據他們了解，郭台銘則是安排8點到場，不確定是否郭陣營提前知道柯文哲到場時間，所以特別把時間往前挪到7點，看起來希望營造郭柯同框的畫面，郭陣營的想法就不得而知。
對於傳出柯文哲、侯友宜、郭台銘三人最快明天會見面。楊寶楨表示，目前沒接到消息郭、柯、侯三人會見面，民眾黨態度明確，先讓幕僚進行作業，確認參選人有無聊聊的意願，談話要聊那些主題，先談理念價值跟國政論述，看有無到共識，後續才是參選人本身會談，所以基本上不會這麼快。