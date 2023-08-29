郭台銘還能跟侯柯喝咖啡？王鴻薇：談比不談好　連署前有轉圜餘地

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王鴻薇說，國民黨縣市長昨天都明確表態挺侯，這點已經展現，郭台銘宣布參選時，國民黨完全無條件支持侯友宜，再者，國民黨地方派系部分，不迴避的是，國民黨派系確實跟郭台銘之間有比較密切的聯絡，但是彰化縣議長謝典林不支持郭獨立參選，前雲林縣長張榮味也不支持，「我認為包含過去國民黨派系會慢慢做選擇」，對選戰來說，當然絕對不輕言放棄整合團結，但如果不能整合，國民黨應該做出決定。
至於郭台銘昨日宣布參選2024總統後，是否還有機會跟侯友宜、柯文哲坐下來談？王鴻薇則認為，談總比不談好，正式連署是從9月13日開始，正式連署前有轉圜餘地，自己當然也樂見，所以如果在近期的未來，能坐下來喝咖啡、果汁，見面總比不見面好。
對於連署時是否擔心有黨員幫忙？王鴻薇也說，昨天黨中央的態度明確，之前大家可看到，黨中央對於黨紀曖昧之下，有黨員腳踏三條船、四條船，但是隨著黨中央規定明確之後，郭台銘也宣布參選，壓力就會來，至於有沒有國民黨人士在檯面下動作，凡走過必留下痕跡，檯面上的是，除了選擇很明確之外，黨紀也一定會有壓力，國民黨裡面，不可能有部分人腳踏兩條船黨中央都不處理。
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