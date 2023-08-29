故宮超酷聯名！庫柏力克熊穿「清明上河圖」　限量販售每組6800元

我是廣告 請繼續往下閱讀
故宮主任秘書徐孝德說明，此次故宮與MEDICOM TOY聯名推出故宮珍藏版，雙方從發想設計到技術研發約歷時一年半，創新運用水轉印技術，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本清明上河圖〉，在熊身印上熱鬧繁喧的虹橋市集，展現古典雅致與時尚潮流的完美融合。
故宮院長蕭宗煌特別感謝MEDICOM TOY社長赤司竜彥、日本臺灣交流協會新聞文化部文化室長兼發言人早川友久、臺灣蔦屋總經理橋本龍之介、董事倉本諭、彼思創意工作室、壹品實業股份有限公司創辦人何志焜等人促成臺日文化友好交流的嘉賓蒞臨現場。蕭也感謝有民眾漏夜排隊，徹夜等到早上領取號碼牌，就為了要買「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊。
蕭宗煌表示，疫後故宮面臨的首要挑戰，是把故宮帶回觀眾的心目中，更希望故宮品牌成為民眾的日常。為吸引國內外觀眾回流，故宮推出亮點特展、優化觀眾服務、舉辦多元推廣活動，也透過品牌異業結盟「主動出擊」觸及新客群，如推出樂事聯名洋芋片、哈根達斯聯名冰淇淋月餅、大苑子荔枝紅了手搖飲等。這次故宮首度聯名藝術潮玩庫柏力克熊，代表故宮持續以開放多元的精神「走向觀眾」，將故宮文物從藝術殿堂融入民眾日常生活當中。
9月26日至10月1日文博會期間，華山四連棟故宮展售攤位，將展出故宮「清明上河圖」限定版庫柏力克熊，每日也將限量發售1組，相關活動資訊詳見故宮精品官網與FB粉絲團。