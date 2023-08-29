粉絲吃海底撈巧遇Rosé！BLACKPINK超美經紀人「神顏值近照」公開

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豈料Rosé在IG上傳粉絲的信表達謝意後，當事人一刷IG就看到偶像的認證，隨後激動公開與Rosé和她經紀人相遇的過程，「Rosé居然在IG發了我給她的信，作為去過10+場演唱會的7年老粉，今天的經歷真的好不真實，太幸福了。晚餐和男朋友去Westfield century city吃海底撈，在門口等位的時候聊起BLACKPINK，我說BLACKPINK很喜歡吃海底撈，上次就去了在華人區的那家。這時候突然一個長得很精緻、很有明星氣質的女生過來Check in，男朋友就調侃說有可能啊，你看門口這人就挺像明星的，我回頭一看，這人長得也太像李惠利了吧！ 我心裡愣了一下，知道彩英（Rosé）和惠利是好朋友，但也沒多想，並且一開始我還不確定」。
隨後該粉絲拿醬料時，看到Rosé的經紀人後，確定偶像也在吃海底撈，於是就跟櫃台借紙筆，寫了上述的信件後請經紀人轉交，「我走到門口，把信交給經紀人讓她轉交給Rosé，然後和男朋友兩個人在門口一直等著她出來，等了好久沒等到，再進去看的時候發現她們已經從後門走了，當時心裡還有點小失落，但等我們回到車上，我一刷限時動態，看到Rosé居然真的看了我的信，還拍了張照，自己發了條限時動態...當時我真的一整個大爆哭，我真的，我想過這輩子會偶遇什麼明星，但真的沒想過我會遇到愛了7年的BLACKPINK，然後她還把我給的信發限時動態了，她以前好像從來沒有發過粉絲的信，鳴鳴鳴鳴嗚，上面還有我名字」。
這段粉絲巧遇BLACKPINK的故事，在微博掀起熱烈討論，網友直呼：「光看著敘述都覺得好幸福」、「Rosé不論對朋友或是粉絲，都很真誠」。此外，因為Rosé跟惠利許久沒互動，引發外界揣測她們鬧翻，如今2人在LA敘舊，謠言不攻自破。