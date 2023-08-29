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米其林前夕名單大膽預測！重整裝中「法餐南霸天」　具摘星潛力

▲素有法餐南霸天「Thomas簡. 法式餐廳」昨日於臉書貼文，公告還在重新整裝中的門面將於9月之後以新樣貌見客，而「Thomas簡. 法式餐廳」也被不少專家預測今年有摘星潛力。（圖／取自Thomas簡. 法式餐廳臉書）
▲素有法餐南霸天「Thomas簡. 法式餐廳」昨日於臉書貼文，公告還在重新整裝中的門面將於9月之後以新樣貌見客，而「Thomas簡. 法式餐廳」也被不少專家預測今年有摘星潛力。（圖／取自Thomas簡. 法式餐廳臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

《臺灣米其林指南 2023》將於後天8月31日揭曉摘星名單，除了有哪些餐廳依舊能留於榜上，更令人好奇的是還有哪些新成員擠進摘星榜單。素有「法餐南霸天」稱號的的「Thomas簡. 法式餐廳」，被許多老饕們預測今年有可能拿星，正巧餐廳也於7月開始重新大整裝，更讓人將此事與是否摘星做特殊聯想，但創辦人兼廚藝總監簡天才已否認此事，他提到，整裝是因為餐廳已經營業11年了，需要改變一下樣貌，跟米其林無關

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「Thomas簡. 法式餐廳」昨日於官方臉書貼出文章與照片，內容為「Hello~~大家久等了……全新的樣子，咱們9月見喔」，宣告將於9月以嶄新店裝迎接顧客。但因為正巧8月31日也是《臺灣米其林指南 2023》揭曉的日子，讓不少老饕們，也猜測是否是有了摘星的準備而大張旗鼓改裝店面？

▲「Thomas簡. 法式餐廳」被外界預測今年有摘星潛力，此為餐廳未改裝前的模樣。（圖／取自Thomas簡. 法式餐廳臉書）
▲「Thomas簡. 法式餐廳」被外界預測今年有摘星潛力，此為餐廳未改裝前的模樣。（圖／取自Thomas簡. 法式餐廳臉書）
簡天才雖親自否認此次改裝與米其林無任何關聯，但是外界依舊大膽預測，他有很大機率將於後天摘星。曾經擔任美食記者、深耕南台灣美食圈近20年的美食作家顏怡今也說，去年的米其林，雖然高雄有兩家餐廳摘星，即「Liberté」與「承」，但對高雄很多人來說心裡都有遺憾，因為簡天才主廚的「Thomas簡. 法式餐廳」，未能獲如預期進榜。畢竟，高雄雖然有很多很棒的fine Dining餐廳，但包括去年得獎的那兩家都是國外來的主廚，「對高雄人來說，簡天才主廚更像是代表這座城市參賽的選手，他的摘星對高雄餐飲界會更具意義，尤其是在fine Dining這部分。」

▲簡天才的招牌菜「大地時蔬」，運用各式蔬果食材，再以最適合該料理的不同烹調方式匯聚而出。（圖／記者葉盛耀攝）
▲簡天才的招牌菜「大地時蔬」，運用各式本土蔬果為主，再以最適合該食材的不同多元方式烹調再匯聚而出。（圖／記者葉盛耀攝）
雖然「Thomas簡. 法式餐廳」，去年未摘星，但簡天才似乎平常心面對，除了在初期內部舉辦廚藝競賽，振作團隊士氣之外，隨即也按照餐廳的計畫，邀請邀請韓國正寬法師舉辦別開生面的「鉢盂供養」餐會，接著和工研院推出世界地球日無肉饗宴，以現代科學來展現法菜精緻之美，簡天才一直以來在引領法餐蔬食浪上的努力，顏怡今也大膽預測，今年就算不摘星，「Thomas簡. 法式餐廳」，也應該是綠星得主

至於台中部分，今年是否有新摘星的店家？也有不少人預測「文公館」，以饒富懷舊意味老洋房端出時髦的精緻中菜，並由兩位年輕的主廚領軍，蔣文正先前曾任台北W飯店「紫艷」中餐廳主廚， 林昊語則有「侯布雄法式料理餐廳」、「樂沐」、「L’AROME」、「澀sur」等餐廳的豐富歷練。

餐廳並於日前剛進《米其林2023年8月入選餐廳》名單，米其林官網的評語則為「由中西主廚共同掌杓，融匯中菜著重火候、西式講究細緻的特點，並選用在地當季食材，菜色同時網羅了臺菜、粵菜與客家的烹調元素。單人套餐包含開胃菜、湯品、主菜與甜品，風味層層堆疊，其中澄黃的濃雞湯和燉煮黑豬腩尤其教人印象深刻。」

▲「文公館」以時髦中菜為主打，此為招牌的黑豬腩叉燒。（圖／取自文公館臉書）
▲「文公館」以時髦中菜為主打，此為招牌的黑豬腩叉燒。（圖／取自文公館臉書）
今年為疫後米其林名單再次揭曉之際，在全台餐飲業界都期待景氣復甦之時，顯得格外重要，名單也格外備受矚目，究竟哪些餐廳將再次摘星，又將竄出哪些新名單，業界無不期盼且猜測著，但終究米其林名單一向極度保密，一切都還是只能待8月31日當天才會正式揭曉。
 

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