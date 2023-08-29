鄭文燦、陳歐珀疑與im.B曾耀鋒關係匪淺 北檢另案偵辦
台北地檢署偵辦im.B吸金案，因吸金主嫌曾耀鋒等人的押期將到期，檢察官今（29）日針對吸金部分偵結起訴。不過，在im.B案爆發後，外界謠傳行政院副院長長鄭文燦、民進黨立委陳歐珀等政治人物與曾耀鋒關係匪淺，不少人提出告發要求查明。北檢表示，上述案件均另案偵辦。
記者潘千詩／台北報導
im.B吸金案爆發後，有媒體報導，鄭文燦不僅出席im.B詐欺案主嫌曾耀鋒的公司春酒，還受曾耀鋒請託，幫忙提拔對方一名警界3線2星的好友。儘管鄭文燦駁斥此消息，強調若繼續抹黑將提告。不過，新北市議員林國春、林金結、洪佳君、廖先翔今年5月29日已先行前往台北地檢署，告發鄭文燦涉嫌藏匿犯人。鄭文燦在同月30日也委任律師，對林國春等7人提告。
另外，前立委黃國昌也掌握，立委陳歐珀的女兒才在2022年夏天，與im.B案主嫌曾耀鋒妻子張淑芬，及前政院顧問陳振坤女兒，3家共同在宜蘭市精華區添購4層樓的辦公大樓、3人平分3分之1的產權，可見其關係緊密，連陳歐珀的立委座車也由im.B提供。
民眾黨立委陳琬惠也接著爆料，2020年6月，立院交通委員會安排赴宜蘭考察，身為土地開發商的曾耀鋒竟然也被陳歐珀帶去參加；交通部與台鐵高層又去詐騙犯豪宅喬了什麼？
面對外界一連串質疑，陳歐珀聲稱，他認識的是「從事房地產事業的曾國緯」，但不知他是「因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」。
由於台鐵在全國推動資產活化，黃國昌也公開質疑，曾耀鋒可以拿著一些內部文件去找金主開會，叫金主來投資，「這件事情你說陳歐珀不知道？對不起，我不相信。」