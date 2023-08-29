評郭台銘參戰2024　黃暐瀚：毫無影響、選舉已經結束了

鄭文燦、陳歐珀疑與im.B曾耀鋒關係匪淺　北檢另案偵辦

▲行政院副院長鄭文燦與曾耀鋒遭民眾告發的案件，檢方另案偵辦（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲行政院副院長鄭文燦與曾耀鋒遭民眾告發的案件，檢方另案偵辦（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

記者潘千詩／台北報導

台北地檢署偵辦im.B吸金案，因吸金主嫌曾耀鋒等人的押期將到期，檢察官今（29）日針對吸金部分偵結起訴。不過，在im.B案爆發後，外界謠傳行政院副院長長鄭文燦、民進黨立委陳歐珀等政治人物與曾耀鋒關係匪淺，不少人提出告發要求查明。北檢表示，上述案件均另案偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
im.B吸金案爆發後，有媒體報導，鄭文燦不僅出席im.B詐欺案主嫌曾耀鋒的公司春酒，還受曾耀鋒請託，幫忙提拔對方一名警界3線2星的好友。儘管鄭文燦駁斥此消息，強調若繼續抹黑將提告。不過，新北市議員林國春、林金結、洪佳君、廖先翔今年5月29日已先行前往台北地檢署，告發鄭文燦涉嫌藏匿犯人。鄭文燦在同月30日也委任律師，對林國春等7人提告。

▲國民黨籍新北市議員林國春等藍營議員29日向台北地檢署告發行政院副院長鄭文燦，涉嫌窩藏曾耀鋒（圖／記者潘千詩攝，2023.0529）
▲國民黨籍新北市議員林國春等藍營議員日前向台北地檢署告發行政院副院長鄭文燦，涉嫌窩藏曾耀鋒（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2023.05.29）
另外，前立委黃國昌也掌握，立委陳歐珀的女兒才在2022年夏天，與im.B案主嫌曾耀鋒妻子張淑芬，及前政院顧問陳振坤女兒，3家共同在宜蘭市精華區添購4層樓的辦公大樓、3人平分3分之1的產權，可見其關係緊密，連陳歐珀的立委座車也由im.B提供。

▲立委陳婉惠曝光前交通部次長黃玉霖、台鐵局副局長朱來順、立委陳歐珀等人在曾耀鋒豪宅開趴的照片（圖／翻攝立法委員陳婉惠臉書粉專）
▲立委陳婉惠曝光前交通部次長黃玉霖、台鐵局副局長朱來順、立委陳歐珀等人在曾耀鋒豪宅開趴的照片（圖／翻攝立法委員陳婉惠臉書粉專）
民眾黨立委陳琬惠也接著爆料，2020年6月，立院交通委員會安排赴宜蘭考察，身為土地開發商的曾耀鋒竟然也被陳歐珀帶去參加；交通部與台鐵高層又去詐騙犯豪宅喬了什麼？

面對外界一連串質疑，陳歐珀聲稱，他認識的是「從事房地產事業的曾國緯」，但不知他是「因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」。

由於台鐵在全國推動資產活化，黃國昌也公開質疑，曾耀鋒可以拿著一些內部文件去找金主開會，叫金主來投資，「這件事情你說陳歐珀不知道？對不起，我不相信。」

▲民眾黨立委陳琬惠爆料交通部前政務次長黃玉霖、前台鐵局長張政源及現任副局長朱來順，在2020年前往im.B詐騙集團主嫌曾國緯的豪宅開趴。（圖／陳琬惠辦公室提供）
▲民眾黨立委陳琬惠爆料交通部前政務次長黃玉霖、前台鐵局長張政源及副局長朱來順，在2020年前往im.B詐騙集團主嫌曾國緯的豪宅開趴。（圖／陳琬惠辦公室提供）

盛竹如替im.B拍攝代言廣告不起訴　調查官介紹家人投資須行政懲處

im.B吸金案！7年詐逾90億　主嫌曾耀鋒等31人遭起訴

營建署貪官張之明搖身變「Sugar Daddy」　用百萬貪汙款養小情婦

涉泰國房市吸金6億　前台東市長陳建閣、黑道、藝人成潤均遭判刑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀